Podcast discute a volta do manto tupinambá e as disputas por bens históricos

São Paulo

A última terça-feira (10) foi histórica, principalmente para os povos originários brasileiros: um grupo de 200 indígenas encontrou pela primeira vez o manto tupinambá, que passa a integrar o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Considerada uma entidade sagrada pelos tupinambás, a peça teria sido levada à Europa por holandeses por volta de 1645 e estava no Museu Nacional da Dinamarca.

O manto entrou no Brasil há três meses, de forma sigilosa. O Museu Nacional disse que isso foi um pedido dos órgãos dinamarqueses, que alegaram questões de segurança, e afirmou ter avisado aos envolvidos na repatriação sobre a medida.

Desde o início da semana, indígenas de diversas partes do país estão acampados no Rio para uma vigília de recepção ao manto. Nesta quinta (12), uma cerimônia oficial deve contar com a presença do presidente Lula (PT) e da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. O governo chegou a ser alvo de críticas dos indígenas nas celebrações —eles apontam falta de transparência no processo de repatriação e obstáculos para ter acesso ao manto, além de relembrarem questões ligadas à demarcação de terras.

O Café da Manhã desta quinta-feira (12) fala do manto tupinambá e do movimento de repatriação de bens históricos e culturais. O repórter Jorge Abreu, que acompanha as cerimônias no Rio de Janeiro, conta como foi a recepção ao manto, o significado da chegada dele e o que deve acontecer agora. A professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP Maria Luisa Lucas discute os efeitos práticos e simbólicos dessa tutela e analisa como conciliar o interesse de museus e povos originários na repatriação.

