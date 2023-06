Tarcísio divulga vídeo em que Bolsonaro o elogia e faz críticas a ex-governadores; assista

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) divulgou nesta quinta-feira (8) um vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faz elogios à sua gestão e também critica antigos governadores de São Paulo sem citá-los nominalmente.

O governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo - Zanone Fraissat-2.jun.23/Folhapress

"Eu me sinto orgulhoso por ter colaborado com a indicação de Tarcísio para o Governo do Estado de São Paulo, uma diferença enorme de governadores anteriores", disse Bolsonaro em vídeo gravado da rodovia Rio-Santos, no litoral norte de São Paulo, palco de uma tragédia com as chuvas de janeiro.

Bolsonaro tem como adversários ex-governadores paulistas como João Doria, com quem travou duelos durante a pandemia, e Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice-presidente da República no governo de Lula (PT).

Como mostrou recente reportagem da Folha, enquanto relega sua atuação política a segundo plano e busca escapar de polêmicas, o governador de São Paulo acabou cercado por crises, aliados insatisfeitos e problemas de articulação.

Tido como uma opção da direita em 2026, caso seu padrinho Bolsonaro esteja inelegível, Tarcísio evita se colocar no palanque antecipadamente, como fez seu antecessor Doria, e planeja a princípio concorrer à reeleição.

Embora esteja engajado em uma manobra política delicada, a de acenar ao mesmo tempo para o bolsonarismo e para o centro, o governador se dedica mais a temas de gestão, como obras e concessões, do que à articulação com partidos e parlamentares –algo terceirizado para o experiente Gilberto Kassab (PSD), secretário de Governo e Relações Institucionais.