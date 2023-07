Bolsonaro diz que com dinheiro de Pix pode pagar contas e tomar caldo de cana

Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (29) que os mais de R$ 17 milhões que recebeu via Pix são suficientes para "pagar todas as contas" e "tomar caldo de cana e comer pastel" com a sua mulher, Michelle Bolsonaro (PL).

Ele deu a declaração durante evento do PL Mulher em Florianópolis (SC), no qual também agradeceu aos apoiadores pelas doações.

"Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix, há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase um milhão de pessoas colaboraram, de R$ 0,20 a R$ 20 reais em média."

"Muito obrigado, dá para pagar todas as minhas contas e ainda sobra dinheiro aqui para gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michelle", afirmou o ex-presidente aos apoiadores.

Jair Bolsonaro durante filiação de Fernando Holiday e Lucas Pavanato, ex- MBLs, ao PL. - Danilo Verpa - 25.Jul.23/Folhapress

Como revelou a Folha, relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre a conta do ex-presidente mostrou o recebimento de R$ 17,2 milhões via transação por Pix nos seis primeiros meses deste ano.

O órgão do governo federal apontou que as movimentações atípicas podem estar atreladas à vaquinha feita por apoiadores para pagar multas do ex-presidente com a Justiça.

Dados do Coaf obtidos pela reportagem mostram que entre, os dias 1º de janeiro e 4 de julho, o ex-presidente da República recebeu mais de 769 mil transações via Pix que totalizaram R$ 17.196.005,80. O montante corresponde a quase todo o valor movimentado por Bolsonaro no período, de R$ 18.498.532.

Os advogados de Bolsonaro afirmaram que a divulgação dos pagamentos "consiste em insólita, inaceitável e criminosa violação de sigilo bancário, espécie, da qual é gênero, o direito à intimidade, protegido pela Constituição Federal no capítulo das garantias individuais do cidadão".

Leia também Em 5 pontos, o que se sabe até agora sobre depósitos em Pix a Bolsonaro

Durante o evento na capital catarinense, o ex-presidente também criticou decisão da Justiça que o tornou inelegível.

"Triste é o país onde a autoridades do Judiciário punem os seus cidadãos, não pelos seus erros, mas punem pelas suas virtudes. Me tiraram o direito político, mas isso não nos abala. Temos milhares de sementes por todo o Brasil e essa nova força que aparece com conhecimento e com vontade de vencer é muito grande", afirmou.

Em seguida, ele estimulou a candidatura de mulheres. "Queremos vocês como candidatas, não por cotas, mas por vontade realmente de querer mudar o destino do seu país."

Bolsonaro também reclamou das prisões de apoiadores em razão dos ataques de 8 de janeiro à sede dos Três Poderes. "Hoje, temos aproximadamente 300 irmãos presos em Brasília, de forma covarde, de forma arbitrária. Esse sofrimento, se deus quiser, chegará ao seu fim."