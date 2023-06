Aliados divulgam Pix de Bolsonaro e pedem dinheiro para ex-presidente

Brasília

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais nesta sexta-feira (23) para divulgar o Pix do ex-presidente e pedir arrecadação de verba para pagamento de multas judiciais.

A ação envolveu desde deputados, como o federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o estadual Bruno Engler (PL-MG), até ex-integrantes do governo próximos até hoje de Bolsonaro, como Gilson Machado e Fabio Wajngarten —que nega se tratar de campanha.

Após deixar a Presidência, Bolsonaro passou a acumular rendimentos mensais que ultrapassam R$ 86 mil. O valor inclui salários de presidente de honra do PL e aposentadorias de militar e deputado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro em evento do PL em Porto Alegre - Silvio Avila - 23.jun.2023/AFP

Nas últimas semanas, ele chegou a ter valores bloqueados para pagamento de multa por não usar máscara em São Paulo no período da pandemia da Covid-19, quando a utilização era obrigatória.

Além de acumular multas decorrentes de processos judiciais, o ex-presidente está sendo julgado neste mês pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em uma ação que poderá torná-lo inelegível por oito anos. O julgamento começou na última quinta e deve terminar na próxima semana.

Nesta sexta, o deputado Nikolas Ferreira, correligionário de Bolsonaro eleito em 2022 como o mais votado do país, pede que seus seguidores contribuam "com qualquer valor para que Bolsonaro pague essas multas e não sofra nenhuma retaliação por parte do Poder Judiciário".

"Pessoal, todos vocês estão sabendo que o Bolsonaro sofreu diversas multas por conta de processos jurídicos e estão tentando pressioná-lo financeiramente para poder obviamente inibi-lo de continuar como oposição. Estão aí os dados, esses dados são verdadeiros da conta Pix do Jair Bolsonaro. Se você puder ajudar, tenho certeza aí que têm mais de milhões e milhões de brasileiros que podem contribuir", afirmou no Instagram.

O deputado estadual Bruno Engler também publicou os dados do ex-presidente nas redes sociais e afirmou que Bolsonaro "está recebendo diversas multas em processos absurdos por todo o país" e que "qualquer valor já ajuda".

Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, foi outro que solicitou a seguidores que ajudem Bolsonaro com o depósito de dinheiro na conta dele.

Influenciadores bolsonaristas fizeram coro às solicitações de ajuda financeiras ao ex-presidente.

O ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro Fabio Wajngarten também forneceu nas redes sociais o número do Pix do ex-presidente.

Ele afirma, no entanto, que "estelionatários" divulgaram os dados falsos de Bolsonaro a fim de arrecadar verba e que a publicação serve, na verdade, para prestar um esclarecimento sobre esse golpe que estaria em curso.

"Comunicado: Tendo em vista inúmeros questionamentos que recebemos, a fim de eliminar qualquer dúvida e afastar oportunistas, seguem dados do Pr @jairbolsonaro", escreveu no Twitter.

Adversários de Bolsonaro ironizaram a iniciativa. O deputado federal André Janones (Avante-MG) foi um deles.

"Bolsonaro recebe quase R$ 100 mil por mês, a família tem imóveis de milhões registrados, comprados com dinheiro vivo, e tá pedindo para que seus apoiadores mandem pix. Não basta todo o mal que ele já fez, agora ele vai dar golpe no pix, é o 'Urubu do PIX' versão extrema direita", publicou no Twitter.

Nos últimos dias, o TSE manteve uma multa de R$ 90 mil contra o ex-presidente, por propaganda irregular contra o então candidato Lula (PT).

No dia 13 de junho, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 87,4 mil das contas de Bolsonaro pelo não pagamento de multa por não usar máscara durante a pandemia. Outra decisão, porém, chegou a desbloquear mais de metade desse valor, segundo o jornal O Globo.

Colaborou o UOL