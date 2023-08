Justiça Federal envia ao STF investigação paralela sobre joias de Bolsonaro

São Paulo

A Justiça Federal em Guarulhos determinou nesta terça-feira (15) o envio de uma das investigações sobre as joias do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o STF (Supremo Tribunal Federal). Na corte, o assunto é conduzido no âmbito do inquérito das milícias digitais, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Em São Paulo, o Ministério Público Federal de Guarulhos e pela Polícia Federal de São Paulo investigavam o caso desde março de forma sigilosa. Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, já prestaram depoimento.

Procurada pela reportagem, a Justiça Federal informou que, como o caso é sigiloso, não poderia divulgar detalhes da medida.

Joias que foram enviadas pela Arábia Saudita e que foram apreendidas pela Receita no aeroporto de Guarulhos em 2021 - Danilo Verpa - 14.mar.23/Folhapress

Na sexta-feira (11), após buscas contra aliados do ex-presidente, autorizadas por Moraes, a Procuradoria em São Paulo afirmou que soube da investigação no âmbito do Supremo e solicitou a remessa do inquérito, por entender que a apuração na corte é mais ampla.

Na decisão de Moraes autorizando a operação, o ministro menciona que a Procuradoria-Geral da República foi ouvida e havia solicitado o declínio de competência para que as investigações continuassem sob responsabilidade da 6º Vara Federal de Guarulhos.