PF faz buscas contra deputado estadual de Goiás por envolvimento no 8/1

Brasília

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29) operação contra o deputado estadual Amauri Ribeiro (União Brasil-GO) por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em desfavor do parlamentar de Goiás, nas cidades de Goiânia e Piracanjuba.

As investigações são conduzidas sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A Folha busca contato com a defesa do parlamentar.

Manifestantes durante confronto com a tropa de choque da Polícia Militar na praça dos três Poderes - Pedro Ladeira/ Folhapress

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.

Essa é a 15ª fase da Lesa Pátria, operação que visa identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e depredados.

A PF segue atualmente quatro frentes de investigação abertas após os atos de 8 de janeiro.

Uma delas mira os possíveis autores intelectuais, e é essa frente que pode alcançar Bolsonaro. Outra tem como objetivo mapear os financiadores e responsáveis pela logística do acampamento e transporte de bolsonaristas para Brasília.

O terceiro foco da investigação PF são os vândalos. Os investigadores querem identificar e individualizar a conduta de cada um dos envolvidos na depredação dos prédios históricos da capital federal.

A quarta linha de apuração avança sobre autoridades omissas durante o 8 de janeiro e que facilitaram a atuação dos golpistas.

No ano passado, às vésperas do segundo turno, Ribeiro apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais prevendo uma "guerra civil" em caso de vitória de Lula e dizendo que, como reservista, iria para a rua "empunhar uma arma".

As imagens mostram o parlamentar ao microfone durante um ato em apoio a Bolsonaro no dia 22 de outubro em São Miguel do Passa Quatro, a cerca de 85 quilômetros de Goiânia.

No trecho, diz: "você está do lado errado. E deixa eu te falar: se o seu presidente [Lula] ganhar vai acontecer uma guerra civil no país e eu sou reservista. E se eu for convocado, eu vou para rua e vou empunhar uma arma. Deus que te livre de estar do outro lado nessa luta. E é isso que a gente tem que dizer".

Procurada, a assessoria do deputado declarou à época que o trecho do vídeo foi "descontextualizado", levando a crer que o deputado fala a um interlocutor específico. Na verdade, ele estaria relatando ao público presente a conversa que teve com um amigo petista.