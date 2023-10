Presidente da EBC sob Lula cai após postagem anti-Israel

Brasília

Postagens com críticas a apoiadores de Israel derrubaram nesta quarta-feira (18) o presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), Hélio Doyle.

O Palácio do Planalto avaliou que a permanência de Doyle se tornou insustentável por causa das suas postagens, em meio ao conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

Auxiliares palacianos confirmam que Doyle deixou o comando da EBC, mas afirmam que a saída vai ser acertada nas próximas horas, com um pedido de demissão do próprio diretor.

O presidente da EBC Hélio Doyle - Pedro Ladeira - 31 jan. 2023/Folhapress

"Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante", diz a postagem que foi republicada por Doyle.

Na terça (17), o PT, partido do presidente Lula, elevou o tom numa troca de críticas públicas com a Embaixada de Israel em Brasília e ampliou a pressão sobre o governo no embate político sobre a guerra contra o grupo terrorista Hamas.

As declarações do partido —que disse que o representante de Israel no país "não tem autoridade moral para falar em direitos humanos"— levou aliados de Lula a tentar nos bastidores descolar o governo da troca de acusações.

Na segunda-feira (16), o PT divulgou uma resolução sobre o conflito entre Israel e Hamas dizendo que rechaça "todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem". "Por isso, condenamos os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestro de civis, cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel, que realiza, neste exato momento, um genocídio contra a população de Gaza, por meio de um conjunto de crimes de guerra".

A acusação de que Israel comete crimes de guerra e genocídio provocou uma resposta da missão diplomática. Numa rede social, a embaixada comandada por Daniel Zonshine falou em "extrema falta de compreensão da atual situação".