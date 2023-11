Bolsonaro diz que 'engole' candidatos de Valdemar e vice-versa para eleição de 2024

Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu partido, o PL, tem enfrentado problemas para definir nomes para as eleições municipais de 2024 e que, por vezes, tem que "engolir" o candidato do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, e vice-versa.

"Nós temos tido problemas. Vários nomes para disputar a prefeitura na mesma cidade. Isso não é fácil", disse ele nesta terça-feira (28) durante o lançamento do PL60+, movimento de iniciativa da legenda em defesa de políticas públicas para pessoas com mais de 60 anos.

Bolsonaro fala com a imprensa ao sair da sede da PF após prestar depoimento - Pedro Ladeira - 18.out.23/Folhapress

"Na medida do possível, eu me coloco no lugar dele [Valdemar], ele se coloca no meu lugar, e para nós podermos crescer temos que abrir mão. Então, por vezes, eu engulo o candidato do Valdemar, depois ele engole um candidato meu."

Um dos embates no PL para a definição do candidato em 2024 é na disputa para a Prefeitura de São Paulo. Valdemar tem defendido uma chapa com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em troca da indicação do vice. Já Bolsonaro tem oscilado para avalizar esse apoio.

Nesta terça, o ex-presidente defendeu o crescimento do partido "com qualidade".

O ex-mandatário ponderou que não adianta dizer que a legenda fará uma certa quantidade de prefeitos em um estado —ele citou o Rio Grande do Norte, do senador Rogério Marinho, um dos presentes no evento— sem que se tenha a certeza do compromisso desses eleitos com o PL, inclusive com a corrida presidencial em 2026.

"Esses caras vão fazer o quê no dia seguinte? Filiar-se a outro partido? Quem vão defender em 2026? Qual a vida pregressa deles?", questionou.

"Ele só quer o PL por questão de oportunismo? Não dá. Alguns se aproximam da gente, porque o nome está bom, mas nós temos que dizer não também. Não tem como você ser feliz sem dizer não."