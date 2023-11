Governo Lula não criou taxa para uso de poços artesianos

São Paulo

É falso que o governo do presidente Lula (PT) tenha definido uma taxa mensal para que proprietários rurais usem poços artesianos construídos em suas terras. A legislação que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos prevê que os estados são responsáveis por determinar as tarifas do uso de água. Não foi encontrada nenhuma decisão recente do Executivo que estabeleça novas cobranças.

Uma das publicações analisadas pelo Comprova usa um vídeo fora de contexto feito no Ceará em que um homem afirma pagar pelo uso de poço que ele mesmo construiu em sua propriedade. No entanto, a tarifa para o uso das águas subterrâneas não é recente como sugere o post. A cobrança é prevista por lei estadual que existe desde 1996 e estabelecida por meio de decreto, segundo a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará.

Em nota, o MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) afirmou que a gestão de águas subterrâneas cabe aos estados. A ANA (Agência Nacional de Águas) também informou que a União não faz cobranças sobre o uso dos poços artesianos.

