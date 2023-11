Lula diz que falhas do 1º ano de governo não podem se repetir em 2024

Brasília

O presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta-feira (PT) que os erros cometidos pelo governo federal no primeiro ano de seu mandato não podem se repetir no segundo.

"Toda e qualquer falha que a gente tenha percebido nesse primeiro ano não poderá se repetir no segundo ano. É como se fôssemos aqui o técnico de futebol, vocês são o time."

"Nós entramos em campo, vimos como o adversário joga, a tática, a estratégia. Agora estamos no intervalo e vamos elaborar a nossa estratégia para o próximo período", afirmou o presidente.

Lula durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto - Gabriela Biló - 27 out. 2023/Folhapress

A declaração aconteceu na manhã desta sexta-feira (3), durante reunião com os ministros da área de infraestrutura do governo federal. Também participaram o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e o chefe da Casa Civil. Rui Costa.

Lula afirmou que pretende realizar outras duas reuniões "setoriais" com os ministros das áreas de serviços e social. E depois fará um grande balanço em uma reunião geral, com todo o seu ministério

As grandes apostas do governo nesta área são as obras do Novo PAC e as ações relacionadas com o programa Minha Casa Minha Vida.

O Novo PAC foi lançado em agosto, em um grande evento no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com a participação de praticamente todos os ministros, governadores e muitos parlamentares. O investimento previsto é de R$ 1,7 trilhão.

Como a Folha mostrou, quase metade da lista de 12,5 mil obras divulgada pelo governo no lançamento do programa é composta por promessas ressuscitadas das versões anteriores do plano.

Ao menos 5.319 ações (43%) correspondem à retomada de empreendimentos formalmente paralisados ou finalização de projetos inacabados dos pacotes promovidos em 2007 e 2011, durante gestões do PT.