Lula nomeia três novos ministros do STJ

Brasília

O presidente Lula (PT) nomeou a advogada Daniela Teixeira e os juízes federais de segunda instância Afrânio Vilela e Teodoro Silva Santos para o STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Os três foram aprovados pelo Senado no fim de outubro — agora, o mandatário cumpriu a etapa burocrática final para eles serem empossados no cargo.

Advogada Daniela Teixeira, durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado - Roque de Sá/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chegou a suspender temporariamente o envio ao Palácio do Planalto da indicação da advogada Daniela Teixeira para a vaga no STJ e determinar a instalação de uma sindicância para apurar queixas de beneficiamento ao ter apenas seu nome encaminhado antes ao governo para publicação no Diário Oficial da União.

Ao final, porém, os três nomes foram encaminhados, o que permitiu a nomeação por Lula.