Barroso confirma em jantar com Lula presença em ato sobre 8/1

Brasília

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, confirmou a presença em ato de 8 de janeiro, que o governo fará para marcar o aniversário de um ano dos ataques golpistas às sedes dos três Poderes em Brasília.

O magistrado disse a Lula (PT) que estará no evento durante um jantar oferecido ao mandatário e demais ministros do STF na sua residência, na noite de terça-feira (19).

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de encerramento do ano Judiciário. - Marcelo Camargo-19.12.2023/Agência Brasil

O ato para marcar o aniversário de um ano dos ataques de bolsonaristas em 8 de janeiro estava sendo organizado pelo ministro Flávio Dino (Justiça), mas ainda não há detalhes sobre como será.

O presidente Lula, em reunião com governadores no último dia 12, convidou-os para participar do evento também. "Estou convidando todos os governadores, porque dia 8 de janeiro vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou se dar um golpe dia 8 de janeiro, e ele foi debelado pela democracia desse país", afirmou, na ocasião.

O jantar na casa de Barroso contou com a presença de 8 dos atuais 10 ministros, além de Flávio Dino, já aprovado pelo Senado para ocupar a vaga de Rosa Weber na corte, e Jorge Messias (AGU).

A posse de Dino no STF ocorrerá na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente no dia 22.

Comboio presidencial deixa a casa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso, em Brasília, após reunião de Lula (PT) com membros da corte - Marianna Holanda/Folhapress

Além de Barroso, estiveram no jantar com Lula os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Cristiano Zanin. Os ministros André Mendonça e Cármen Lúcia não compareceram por estarem em São Paulo e Belo Horizonte, respectivamente.

Além da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, esposas de cinco ministros também acompanharam o encontro.

De acordo com o presidente do STF, Lula solicitou que ele organizasse o encontro quando estiveram juntos em reunião no Palácio do Planalto sobre a presidência do Brasil no G20.

"O presidente do STF mantém relação amigável com o presidente da República, embora atue com independência em relação ao governo. Durante o encontro, o ministro Barroso confirmou a Lula que estará em Brasília para participar de atos referentes ao 8 de janeiro", diz nota do Supremo.

Ao ser questionado por jornalistas sobre assuntos que seriam discutidos ao chegar na sua casa, no Lago Sul, Barroso respondeu: "É apenas uma conversa institucional, de cortesia".

No STF são julgados processos de interesse do governo federal, a exemplo da ação que questiona os dispositivos da Lei das Estatais que restringem a indicação de políticos para cargos em conselhos e diretorias de empresas públicas. No início do mês, Kassio paralisou o julgamento por meio de um pedido de vista (mais tempo para análise).

Também tramita no STF inquérito contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), que pode ficar sob relatoria de Dino caso ele não se declare impedido. Moraes também conduz inquéritos que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), adversário político de Lula.