Eu fico muito puto pela Janja, diz Lula sobre ataques a ela nas redes sociais

Brasília

O presidente Lula (PT) afirmou nesta terça-feira (19) que fica "puto" com os ataques na internet contra a sua mulher, a primeira-dama Janja.

A fala acontece após a primeira-dama ter sua rede social hackeada na semana passada, com o invasor postando diversas mensagens de caráter misógino.

"Às vezes fico muito puto da vida. E estou falando a palavra puto de verdade. Fico puto da vida com as pessoas que atacam ela [Janja] pela internet. Fico puto porque eu nunca falei da mulher de um presidente, da mulher deputado, da mulher de um vereador Acho uma canalhice a pessoa que faz isso. Por isso fico puto por ela", afirmou Lula.

O presidente Lula e a primeira-dama, Janja - Evaristo Sá/AFP

Lula realizou na manhã desta terça-feira a sua tradicional transmissão ao vivo na internet, o Conversa com o Presidente. A primeira-dama foi a participante especial desta edição.

Janja teve suas redes sociais hackeadas na noite de segunda-feira (19). O seu perfil no X (ex-Twitter) publicou ofensas e diversas mensagens de teor misógino contra a primeira-dama, além de frases afirmando que havia ocorrido a invasão.

Entre as postagens do invasor, há menção ao escândalo do mensalão e ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.