Folha confirma liderança em assinaturas

São Paulo

A Folha é o maior jornal do Brasil em assinantes pagantes. Segundo dados do IVC (Instituto Verificador de Comunicação), o jornal fechou o último ano com 797 mil exemplares diários pagos, à frente dos dois principais concorrentes nacionais.

O número da Folha é 199% maior que o do segundo lugar, o carioca O Globo, que soma 400,7 mil assinantes, e 319% maior do que o do terceiro, O Estado de S. Paulo, que teve 249,8 mil.

Ao olhar apenas para assinantes digitais, a Folha também ocupa a primeira posição. Tem 755,5 mil assinantes sob tal recorte, enquanto Globo computa 347,8 mil e Estado, 193,4 mil.

"A liderança reflete o jornalismo de qualidade, a confiança dos leitores e a capacidade de inovação do jornal. As séries Folha, as newsletters, a iniciativa Todas, o Clube Gourmet, assinaturas especiais para mulheres, entre tantas outras iniciativas, mostram porque a Folha é o mais importante jornal do Brasil", afirma Anderson Demian, diretor-executivo de mercado leitor e estratégias digitais.

A iniciativa multiplataforma Todas, lançada em outubro, aumentou a cobertura sobre autocuidado, saúde, moda, carreira, política e cultura para mulheres. Às mais de 300 reportagens publicadas somaram-se as novas colunistas Ana Fontes, CEO da RME (Rede Mulher Empreendedora), a publicitária e escritora Joanna Moura e Natalia Beauty, empreendedora e fundadora do Natalia Beauty Group.

Projeto Todas tem site, newsletters, grupo no WhatsApp e redes sociais especial - Catarina Pignato

As Séries Folha, exclusivas para assinantes, ajudaram o leitor a entender melhor temas importantes, de forma aprofundada, com análises e reportagens, ou levaram informações sobre bem-estar e descanso.

Ao todo, foram 11 séries no ano passado, explicando o futuro do bolsonarismo e da esquerda política, dando dicas para obter independência financeira em qualquer idade, debatendo a saúde mental e refletindo sobre a missão do professor na sociedade atual, por exemplo.

Ainda na frente editorial destaque para a página Brasília Hoje, com conteúdo aberta para não assinantes. Em formato de liveblog, levou ao leitor mais de 500 vídeos e análises curtas, direto ao ponto, dos principais acontecimentos e bastidores da capital federal.

Já o Clube Gourmet, que estreou em agosto, dá aos assinantes premium descontos e benefícios em mais de 350 bares e restaurantes. Começou com casas na Grande São Paulo e municípios vizinhos, mas já tem integrantes em outras cidades do Estado, além de Minas Gerais, Brasília e Rio de Janeiro.

Imagem da redação da Folha - Zanone Fraissat/Folhapress

REGRA DO IVC

O IVC mudou em julho as regras para o cálculo de assinaturas em julho do ano passado. Em suma, uma alteração permitiu contabilizar assinantes pagantes que já existiam na base dos jornais.

Pelas normas em vigor desde 2016, uma assinatura digital só era considerada válida e somada à carteira de assinantes se o preço dela representasse, no mínimo, 10% do valor de capa do jornal impresso vendido na banca.

A trava impedia que assinaturas promocionais ou negociações abaixo desse patamar fossem contabilizadas. Na nova regra, o novo valor mínimo para uma assinatura valer ficou em R$ 1,90, independentemente do preço do jornal impresso.

O primeiro lugar na circulação paga foi assumido pela Folha em 1986 e mantido até abril de 2021 entre os jornais de prestígio, com exceção de alguns meses pontuais.

Em março de 2023 Folha já havia recuperado a liderança em assinaturas digitais e, em julho, retornou sua posição como maior jornal do Brasil também nas assinaturas totais.