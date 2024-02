Deputado do PL de Bolsonaro fala em democracia e descarta assinar impeachment de Lula

São Paulo

O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) afirmou que não vai apoiar o pedido de impeachment contra o presidente Lula (PT), que até agora tem o apoio de 113 deputados, boa parte do PL de Jair Bolsonaro.

Próximo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e coordenador da bancada federal de São Paulo, Rodrigues afirma que nunca votou "a favor de qualquer ato de impedimento de um cidadão eleito democraticamente".

O deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) na Câmara dos Deputados - Vinicius Loures - 16.mar.23/Câmara dos Deputados

"Com profunda consternação, observo o pedido de votação do impeachment do presidente Lula devido às suas declarações insensíveis sobre o Holocausto, as quais foram verdadeiramente infelizes. Reconheço a seriedade desse tema e expresso minha solidariedade ao povo judeu", disse em nota.

"Contudo, mantenho a convicção de que a democracia deve ser preservada. Durante todos os mandatos que exerci, nunca votei a favor de qualquer ato de impedimento de um cidadão eleito democraticamente. Reitero minha crença inabalável na soberania do voto popular. Quem o povo elegeu, não é incumbência do parlamento destituir", completa.

Ex-presidente do PL, Antonio Carlos Rodrigues foi ministro dos Transportes no governo Dilma Rousseff (PT) e foi suplente de Marta Suplicy (PT) no Senado, tendo assumido o mandato entre 2012 e 2014.

Apesar de a crise Lula-Israel ter dado munição à oposição e mobilizado o pedido de impeachment por parte de aliados de Bolsonaro, mas líderes de bancadas no Congresso afirmam ser zero a chance de a ofensiva prosperar.

O petista comparou a ofensiva do país em Gaza ao extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

Bolsonaristas da Câmara, em especial a bancada do PL, prometem protocolar na tarde desta terça-feira (20), com a assinatura de mais de 100 deputados, o 18º pedido de impeachment de Lula desde 2023, o segundo relativo ao caso de Israel.

Os pedidos anteriores, alguns deles também feitos em grupo pelos deputados, englobam uma série de episódios, que, na argumentação dos parlamentares ligados a Bolsonaro, mereceriam a destituição do mandatário. O primeiro deles foi apresentado com apenas 26 dias de mandato de Lula.

Na segunda-feira (19), integrantes do PL já protocolaram um pedido de impeachment contra Lula sobre o caso Israel, de acordo com a Câmara, que informou como autores apenas o nome do deputado André Fernandes (PL-CE) "e outros".

Nesta terça, será a vez do pedido encabeçado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP), que fará o protocolo após entrevista na Câmara dos Deputados.

Cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), analisar esses pedidos e decidir se dá sequência a eles ou não.