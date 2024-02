Kassab diz torcer para que Bolsonaro consiga se explicar de acusações da PF

Belo Horizonte

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou nesta segunda (26) em Belo Horizonte "torcer" para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) consiga se explicar sobre as acusações que enfrenta na Polícia Federal.

Kassab tratou o ato organizado neste domingo (25) pelo ex-presidente na avenida Paulista como uma maneira que Bolsonaro encontrou para fazer sua defesa diante das investigações sobre a trama de um golpe de Estado no país.

"Estou entre aqueles que torcem para que ele consiga [se explicar]. Eu sempre digo isso e não se aplica apenas ao presidente Bolsonaro. Eu sempre digo 'tomara que ele consiga se explicar', porque é muito triste para os brasileiros, que torcem por uma democracia mais vigorosa, ver desmandos. Então, eu estou entre aqueles que ficam na torcida", disse.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo no dia 4; o dirigente partidário afirma torcer para que o ex-presidente Bolsonaro consiga se explicar sobre as acusações da PF - Ronny Santos - 4.fev.2024/Folhapress

O ato na Paulista reuniu milhares de apoiadores de Bolsonaro. No caminhão em que o ex-presidente discursou estavam os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o único entre os chefes dos Poderes Executivos estaduais presentes a discursar, de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Kassab esteve na capital mineira para o lançamento da pré-candidatura do prefeito da cidade, Fuad Noman (PSD), à reeleição.

O presidente nacional do partido descartou a possibilidade de a legenda abrir mão da candidatura a favor do aliado PT, que tem o deputado federal Rogério Correia como pré-candidato ao cargo. Fuad e Correia esperam serem apoiados pelo presidente Lula no pleito.

"Muito difícil numa cidade como Belo Horizonte, quando o prefeito se dispõe a continuar, e está fazendo um bom trabalho, que o partido tenha esse tipo de conversa [de desistir da candidatura]. É algo que a gente de uma maneira muito respeitosa deixa de lado", afirmou Kassab a jornalistas na tarde desta segunda.

Questionado sobre qual deverá ser o comportamento de Lula, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que também participou do lançamento da pré-candidatura de Fuad, disse apenas que o presidente "é um democrata e que compreende a política".

"Temos a partir de agora o grande desafio de construir uma grande aliança que possa ajudar Belo Horizonte a continuar no rumo certo", afirmou o ministro de Lula.

Confirmado no lançamento da pré-candidatura do aliado em Belo Horizonte, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD) não viajou à cidade por compromissos na capital federal, conforme afirmou em mensagem gravada em que desejou boa sorte a Fuad.

Em seu discurso, o prefeito de Belo Horizonte afirmou que pretende trabalhar para atrair partidos para uma ampla aliança na disputa pela reeleição. Não citou, porém, quais partidos poderiam ser esses. "A política é a arte do diálogo e da conciliação", afirmou.

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) não participou do lançamento da pré-campanha de Fuad, que era seu vice quando se desincompatibilizou do cargo para disputar o Governo de Minas, em 2022. Fuad justificou a ausência do ex-prefeito dizendo que Kalil está em viagem, e que os dois conversarão na volta.

Além do atual prefeito e de Correia, também são pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte o deputado estadual bolsonarista Bruno Engler (PL), a deputada federal Duda Salabert (PDT), o senador Carlos Viana (Podemos), a secretária de Estado do Planejamento, Luísa Barreto (Novo), o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (sem partido), e a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL).