Ato de Bolsonaro foi de cidadão que tentou dar golpe e sabe que pode ser preso, diz Lula

Brasília

O presidente Lula (PT) afirmou nesta segunda-feira (4) que o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista, em São Paulo, foi de "um cidadão" que "sabe que fez burrice" e que "pode ser preso".

"Não sei se vocês repararam que teve um ato no domingo passado [dia 25]. Aquele ato o que que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que fez uma burrice, que tentou dar um golpe e que ele vai para Justiça e que ele vai ser julgado e, se for julgado, ele pode ser preso e está tentando escapar", afirmou Lula.

Lula durante cerimônia no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira - 28.fev.23/Folhapress

O petista participou da abertura da 4ª edição da Conferência Nacional de Cultura, organizada pelo Ministério da Cultura, em Brasília.

O evento, que tem neste ano o tema "Democracia e Direito à Cultura", pretende debater políticas públicas culturais e definir prioridades para as ações do setor.

Em seu discurso, Lula também afirmou que a extrema direita tem crescido em diferentes países do mundo. Ele voltou a criticar Bolsonaro, ao citar os depoimentos que têm sido colhidos na investigação sobre uma trama golpista para evitar a posse do petista.

"A verdade nua e crua é que esse cidadão preparou um golpe para o país quando ele ficou trancado dentro de casa várias semanas, que gente não sabia se ele estava chorando. Ele estava preparando um golpe, tentando imaginar como é que ele ia fazer para não deixar o presidente eleito tomar posse", disse Lula.

O presidente afirmou ainda: "Eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos para não ver a posse. Ele imaginava que as pessoas que ele pagou, organizou e ajudou a financiar para ficar na porta dos quarteis... [ele] achava que essa gente ia dar o golpe, [para que] ele fosse ungido pelo povo fascista deste país a voltar nos braços do povo, para assumir a presidência da República. Era isso que ele estava desenhando e [foi] isso que não aconteceu".

Em seu discurso, Lula também disse que foi muito criticado pelas declarações que deu sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

"Vocês tão lembrados há 20 dias como eu apanhei pelo o que eu falei da Palestina. Vocês estão lembrados. Com o tempo a gente vai provar que eu estava certo, o povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país. Você não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala e morte para aquelas pessoas. Até quando a gente vai ter medo, até quando a gente vai se curvar?", disse o petista.

No começo do ato, o presidente posou para uma foto com uma bandeira da Palestina e aplaudiu de pé uma apresentação de um poeta que pediu o "fim do genocídio" e saiu em defesa do povo palestino.

Ainda em seu discurso o petista citou a decisão de Bolsonaro em acabar com o Ministério da Cultura e transformá-lo numa secretaria especial, além da série de ataques que o ex-presidente e seus aliados fizeram contra a classe artística.

"Eles tinham um secretário da Cultura fazendo vídeo inspirado no nazismo. A gente não pode esquecer que tinha um secretário da Cultura chamado Mario Frias que chamava artistas de criaturas imundas. Não pode esquecer as acusações repetidas de Bolsonaro e aliados que artistas eram vagabundos ", disse Lula.

"Estou lembrando apenas algumas das coisas que vamos pesquisar rapidamente para saber o que que há pouco tempo uma matilha de cachorro louco que governou esse país fez nesse país", completou.