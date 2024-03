'Nada de mais', diz Tarcísio sobre Bolsonaro em embaixada da Hungria

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou na manhã desta quarta-feira (27) que não vê "nada de mais" no pernoite do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na embaixada da Hungria em Brasília.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - Eduardo Knapp - 19.dez.2023/Folhapress

A Folha questionou se Tarcísio, que esteve com Bolsonaro na segunda-feira (25), havia achado normal ou estranhado o episódio. O governador, que já havia dito que não responderia sobre nenhum assunto que fugisse do tema do evento, se limitou a responder: "Nada de mais".

Tarcísio participou de lançamento de concurso nacional de arquitetura para o projeto do novo centro administrativo do estado no bairro dos Campos Elíseos, no centro da cidade.

A permanência de Bolsonaro na embaixada provocou a abertura de uma investigação da Polícia Federal e levou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, a dar 48 horas para que o ex-presidente explique por que se hospedou no local de 12 a 14 de fevereiro, quatro dias após ter o seu passaporte retido pela PF.

O prazo dado por Moraes vence nesta quarta-feira (27).

O gesto de hospedar Bolsonaro, segundo auxiliares do Executivo, tem sido lido como uma interferência do Governo da Hungria, liderado por Viktor Orbán, em assuntos internos do Brasil.

Caso permanecesse dentro da missão diplomática, Bolsonaro não poderia, em tese, ser alvo de uma ordem de prisão por se tratar de prédio protegido pelas convenções diplomáticas.

O Ministério das Relações Exteriores convocou para explicações o embaixador da Hungria, Miklós Halmai, em um sinal de contrariedade do governo brasileiro com a situação.