Festa de 94 anos de Sarney reúne ministros e líderes do Congresso em Brasília

Brasília

"Eu desejo tudo de bom para o senhor, viu?" A congratulação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino ao seu antigo rival político serve de síntese do que foi a celebração dos 94 anos do ex-presidente José Sarney (MDB), na noite desta quarta-feira (24), em Brasília.

"Na festa de cem anos dele vai haver 20 mil pessoas", brincou Dino, ao comentar o volume de convidados que lotaram os jardins da casa do aniversariante, em um bairro nobre da capital.

Governistas e opositores prestigiaram a festa. Ao menos nove ministros do governo Lula participaram da comemoração comandada pela filha e deputada, Roseana Sarney, e seus irmãos Sarney Filho e Fernando Sarney.

O ex-presidente José Sarney com os filhos e netos na comeração dos 94 anos - Catia Seabra -24.abr.2024/Folhapress

O presidente Lula (PT) não compareceu, mas telefonou horas antes. Seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e José Múcio (Defesa) estiveram entre os que passaram por lá. Haddad foi um dos primeiros a chegar, em uma breve passagem pela festa.

Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Esther Dweck (Gestão), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Waldez Góes (Desenvolvimento Social), André Fufuca (Esportes) e Juscelino Filho (Comunicações) também estavam entre os convidados.

Além de Dino, os ministros do STF Kassio Nunes Marques e Cristiano Zanin foram à festa, que contou com a presença do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, e do ex-procurador-geral Augusto Aras.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cumprimenta o aniversariante José Sarney - Catia Seabra 24.abr.2024/Folhapress

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estiveram na homenagem a Sarney, bem como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), o do Republicanos, Marcos Pereira (SP), e do MDB, Baleia Rossi (SP).

Pré-candidatos à vaga de Lira, assim como Pereira, os líderes do PSD, Antônio Brito (BA), e do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), marcaram presença.

Os convidados da festa, regada a espumante, vinho e whisky 12 anos, puderam testemunhar o efusivo abraço entre os deputados Aécio Neves (PSDB-MG) e Lindbergh Farias (PT). Além de captar, entre uma e outra conversa, Danilo Forte (União Brasil-CE) recomendar que o ex-ministro petista José Dirceu dê um "jeito no governo".

Os ex-senadores Luiz Estevão, José Roberto Arruda, Gim Argello e o ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha também estavam entre os convidados.

Ainda recuperando-se de fraturas no úmero e na clavícula, devido a uma queda sofrida em fevereiro, Sarney —que passa por sessões diárias de fisioterapia— recebeu, por mais de cinco horas, os cumprimentos. De pé, ou sentado ao lado da esposa, Marli, Sarney posou para fotos e conversou com os convidados. "Quando sofro uma queda, Deus me levanta", disse.