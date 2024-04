MST invade sede do Incra em Mato Grosso do Sul e pressiona governo

Recife

Cerca de 200 militantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) invadiram, nesta quarta-feira (17), a superintendência do Incra (Instituto Nacional de Colonização e da Reforma Agrária) em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A invasão faz parte de um conjunto de ações que têm o objetivo de pressionar o governo federal a avançar em projetos da reforma agrária.

O chamado Abril Vermelho do MST acontece em alusão ao massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em abril de 1996. Na ocasião, 21 integrantes do MST foram assassinados pela Polícia Militar.

Invasão do MST a prédio do Incra, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul - Divulgação/MST

Desde segunda (15), quando o MST começou a Jornada Nacional de Lutas pelo Brasil, invasões e outros tipos de ações do movimento ocorreram em diferentes estados.

Segundo levantamento do próprio movimento, atualizado até o final da tarde desta quarta-feira, foram realizadas durante a semana 47 ações, o que inclui, segundo critério do MST, por exemplo, mobilizações no Incra, doação de alimentos e assembleias.

O movimento considera 28 dessas ações como ocupações e novos acampamentos e que ocorreram em um total de 11 estados, além do Distrito Federal.

A invasão no Incra na capital de Mato Grosso do Sul, nesta quarta, aconteceu por volta das 7h.

O MST no estado quer pressionar por terras em áreas que já estão em negociação, que possuam ocupações ou cujos proprietários tenham irregularidades com a União. São reivindicados assentamentos nos municípios de Sidrolândia, Ponta Porã, Nova Andradina, Corguinho, Itaquiraí, Japorã, Batayporã e Dourados. E também em fazendas com denúncias de trabalho análogo à escravidão em Anastácio, Antônio João, Nioaque, Iguatemi, Naviraí e Jardim.

Na terça (16), no Pará, o MST invadiu os latifúndios da família Miranda, no sudeste do estado. Eles também pedem vistorias de órgãos públicos em outras 15 áreas requisitadas.

No Ceará, cerca de 500 integrantes do MST ocuparam a sede da Secretaria de Educação do Estado, em Fortaleza. "Os manifestantes tem como objetivo reafirmar a educação do campo enquanto direito, denunciar o descaso com as escolas dos assentamentos de Reforma Agrária e exigir melhorias na infraestrutura das escolas, bem como a construção de novas escolas", diz trecho da nota do movimento.

O MST também ocupou uma área de 800 hectares no perímetro do lago de fronteiras em Crateús, no interior cearense, e reivindica a desapropriação de 5 mil hectares de terra para a reforma agrária.

Procurado pela reportagem, a Superintendência do Incra em Mato Grosso do Sul disse que o MST realiza mobilização na sede do Incra no estado e que "o objetivo é debater e posteriormente entregar a pauta de reivindicações e sugestões".

No domingo (14), o MST já tinha invadido dois terrenos usados pela estatal Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), em Petrolina, no interior de Pernambuco.

No dia seguinte, na segunda-feira (15), o presidente Lula (PT) lançou um programa para reforma agrária no país, como resposta a um aumento da pressão de movimentos de esquerda.

Chamado de Terra da Gente, o programa reúne 17 alternativas legais para obter e disponibilizar terras, chamadas de prateleiras. Dentre essas, há duas novidades: a compra de propriedades de bancos e empresas públicas; e a negociação com estados endividados com a União, em troca de terra

No caso do movimento em Petrolina, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse no evento na segunda que o governo atenderá ao MST em três pontos. No primeiro, fará uma transferência de recursos para a Embrapa de Petrolina produzir sementes para agricultores familiares da região. No segundo, fará um assentamento no perímetro irrigado. E também anunciou a abertura de um escritório do Incra em Petrolina.