O jornalista e escritor Oscar Pilagallo acaba de lançar um site homônimo em que falará de livros, história e jornalismo. No início deste ano, ele lançou a obra "O Girassol Que nos Tinge: Uma História das Diretas Já, o Maior Movimento Popular do Brasil".

O jornalista e escritor Oscar Pilagallo na Livraria Martins Fontes, em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 21.mar.2023/Folhapress

PAPO RETO

No próximo sábado (25), Pilagallo participará de uma conversa com o professor da USP e colunista da Folha Conrado Hübner Mendes na Casa Folha, em Paraty (RJ), durante a Flip 2023. O debate abordará as relações entre o STF (Supremo Tribunal Federal), a política e as manifestações de rua.

CORTINAS ABERTAS

O ator e diretor Marcelo Drummond, viúvo do dramaturgo Zé Celso, recebeu convidados para a estreia de sua peça "O Jogo do Poder", em cartaz no Teatro Oficina, em São Paulo. A atriz Leona Cavalli compareceu ao evento, realizado na semana passada. O ator Matheus Nachtergaele também esteve lá.