Bolsonaro vai ser transferido para São Paulo para tratar erisipela e obstrução intestinal

São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ser transferido na tarde desta segunda-feira (6) do hospital Santa Júlia, em Manaus (AM), para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar erisipela e um quadro de obstrução intestinal, segundo Fabio Wajngarten, advogado do político.

Bolsonaro foi internado no domingo (5) em Manaus para tratar erisipela, uma infecção bacteriana que atinge a pele e pode causar inflamação. Ele estava na região para uma série de eventos, que incluíram um encontro do PL Mulher ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro. No dia anterior, o político havia estado no mesmo hospital para tratar da infecção, mas deixou o local para continuar a agenda.

O ex-presidente Jair Bolsonaro em evento do PL em Brasília em março - Pedro Ladeira - 27.mar.2024/Folhapress

Segundo o hospital Santa Júlia, o quadro de Bolsonaro ao chegar à unidade no sábado era de "desidratação e processo infeccioso de pele". "Voltou ao hospital após seus compromissos, onde segue internado para antibioticoterapia venosa e hidratação sob cuidados do médico infectologista Dr. Alexandre Souza".

Em Manaus, ele participou de evento para lançamento da pré-candidatura pelo PL do deputado federal Capitão Alberto Neto para a prefeitura de Manaus e recebeu a visita do governador do Amazonas, Wilson Lima.

"Quando cai a imunidade da gente, por problemas mais variados, a erisipela é comum de acontecer, então já estou medicado, tranquilo, pronto para outra aí", afirmou Bolsonaro em vídeo publicado na tarde de sábado por Alberto Neto.

Na manhã desta segunda, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente, havia feito publicação nas redes sociais informando que Bolsonaro "passa bem, já reage bem aos antibióticos e hoje deve ser transferido para Brasília".

Segundo Wajngarte, porém, a ida de Bolsonaro não para Brasília, mas para São Paulo, ocorre em decorrência de uma obstrução intestinal ocorrida na madrugada.

Em setembro de 2023, o ex-presidente já tratou do quadro no Vila Nova Star, quando médicos do hospital aventaram a possibilidade de fazer uma cirurgia de correção de alças intestinais para tratar o mau funcionamento do intestino. Na ocasião, porém, o procedimento não ocorreu porque os médicos consideraram que o ex-presidente tinha "função intestinal adequada", sem obstrução.

Distúrbios digestivos têm se tornado comuns no quadro de saúde do ex-presidente e podem estar relacionados com traumas como a facada desferida contra o político em 2018 e com a realização de cirurgias anteriores.



Sintomas comuns da obstrução intestinal são dor, inchaço e perda de apetite.

Já a erisipela é um tipo de infecção bacteriana que atinge a pele e causa uma inflamação. Em geral, as bactérias costumam entrar no organismo por meio de algum ferimento e se instalam nas camadas superficiais de pele e gordura.

As alterações na pele mais comuns são vermelhidão, inchaço e dor. Outros sintomas como febre e calafrios também podem ocorrer. Além da medicação, repouso e a manutenção da perna elevada também costumam ser indicados para tratamento da doença.