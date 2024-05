Ex-aliados podem se enfrentar na eleição em São José dos Campos (SP)

Ribeirão Preto

A eleição à Prefeitura de São José dos Campos, principal cidade do Vale do Paraíba, poderá ter entre os nomes na disputa candidatos que já foram aliados na administração do município e hoje estão em lados opostos.

O município, de 697 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), tem, a dois meses do período permitido para o início da realização de convenções partidárias, ao menos seis pré-candidatos a prefeito anunciados pelos partidos ou pelos próprios políticos.

A partir da esq., Anderson Farias (PSD), Eduardo Cury (PL), Dr. Elton (União Brasil), Wagner Balieiro (PT), Wilson Cabral (PDT) e Toninho Ferreira (PSTU) - Anderson Farias no Facebook, Eduardo Cury no Facebook, Carol Jacob/Divulgação/Alesp, Cadu Gomes/Divulgação/VPR, Wilson Cabral no Facebook e Toninho Ferreira no Facebook

O atual prefeito, Anderson Farias (PSD), deve ir para a disputa à reeleição tendo como oponente o ex-deputado federal Eduardo Cury (PL), seu antigo aliado.

Cury foi prefeito de São José dos Campos em duas gestões, entre 2005 e 2012, e migrou para o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em abril depois de permanecer filiado por mais de 30 anos ao PSDB, legenda pela qual foi deputado federal também por dois mandatos (2015-2023).

No último dia 7 de abril, ele disse que a decisão começou a ser tomada há um ano, quando recebeu convite, e que os partidos realmente oposicionistas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são PL, Novo e PSDB, sendo que os deputados dos dois últimos enfrentam dificuldades para fazerem um bom trabalho por terem poucos parlamentares eleitos.

Já Farias foi vice-prefeito até o titular, Felício Ramuth (PSD), deixar o cargo para ser vice-governador na chapa com Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2022. Com isso, assumiu a prefeitura e vai para as urnas enfrentar Cury e pelo menos outros quatro oponentes –caso todas as pré-candidaturas sejam homologadas nas convenções partidárias.

Antes de ser eleito vice há quatro anos, Farias foi chefe de gabinete de Cury na Câmara dos Deputados e secretário (Administração e Transportes) quando o ex-tucano governou a prefeitura.

Outro nome que projeta ir para as urnas é o do médico gastroenterologista Elton de Carvalho Júnior (União Brasil), atual deputado estadual, eleito com 46 mil votos em 2022, depois de ter sido vereador por duas legislaturas.

O ex-vereador por quatro mandatos Wagner Balieiro (PT) lançou sua pré-candidatura à prefeitura no último sábado (18), vinculando sua campanha ao nome do presidente Lula e com a presença de dirigentes de outros partidos ligados ao petismo –PSOL, que indicou a pré-candidata a vice, Marina Sassi, PC do B, PV e Rede.

Com a candidatura de Balieiro, que tenta o cargo pela segunda vez, e o apoio de partidos do campo progressista, o PT busca retomar a prefeitura, que já governou com Angela Guadagnin (1993-1996) e Carlinhos Almeida (2013 a 2016).

Wilson Cabral (PDT), professor do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), é especialista em sustentabilidade e mudanças climáticas e tem se reunido nas últimas semanas com pré-candidatos a vereador pelo partido para debater os problemas da cidade.

Já o advogado Toninho Ferreira (PSTU) é ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e pode concorrer pela terceira vez à Prefeitura de São José. Também disputou o governo do estado em 2018, quando criticou PT e PSOL.