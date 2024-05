Saiba quem são os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos em 2024

Ribeirão Preto

A pré-campanha para a Prefeitura de São José dos Campos, maior cidade do Vale do Paraíba, tem até o momento seis nomes que pretendem disputar a eleição de outubro.

Entre os seis pré-candidatos há o atual prefeito, um ex-prefeito, um deputado estadual, um ex-vereador e um ex-candidato a governador.

A partir da esq., Anderson Farias (PSD), Eduardo Cury (PL), Dr. Elton (União Brasil), Wagner Balieiro (PT), Wilson Cabral (PDT) e Toninho Ferreira (PSTU) - Anderson Farias no Facebook, Eduardo Cury no Facebook, Carol Jacob/Divulgação/Alesp, Cadu Gomes/Divulgação/VPR, Wilson Cabral no Facebook e Toninho Ferreira no Facebook

O atual prefeito, Anderson Farias (PSD), deve tentar a reeleição tendo como um dos adversários o ex-deputado federal Eduardo Cury (PL), seu antigo aliado que governou São José entre 2005 e 2012.

O deputado estadual Dr. Elton (União Brasil) poderá tentar, pela primeira vez, um cargo executivo —foi vereador por duas legislaturas e foi eleito deputado há dois anos.

O ex-vereador Wagner Balieiro (PT) deverá ser o candidato do partido do presidente Lula (PT). Também estão na pré-disputa Wilson Cabral (PDT), professor do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), e o advogado Toninho Ferreira (PSTU), ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e que disputou o governo do estado em 2018.

PRÉ-CANDIDATOS À PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Anderson Farias (PSD)

Dr. Elton (União Brasil)

Eduardo Cury (PL)

Toninho Ferreira (PSTU)

Wagner Balieiro (PT)

Wilson Cabral (PDT)

CALENDÁRIO ELEITORAL