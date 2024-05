Boulos se alia a partido que 'namorou' Bolsonaro, abriga Weintraub e refuta bandeira feminista

São Paulo

O pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL) recebeu nesta quinta-feira (23) o apoio do PMB (Partido da Mulher Brasileira) representado no evento por sua presidente nacional, Suêd Haidar Nogueira, e ao qual o ex-ministro bolsonarista Abraham Weintraub é filiado.

Ao anunciar a adesão —que eleva para sete o número de siglas da coligação—, ela contestou a associação da legenda a Jair Bolsonaro (PL), embora o PMB abrigue simpatizantes do ex-presidente.

Suêd reiterou que o partido não é feminista, posição que se choca com a composição majoritariamente de esquerda dos partidos da aliança. Boulos, apoiado pelo presidente Lula (PT), e dirigentes do PSOL e do PT minimizaram eventuais divergências, tratando o apoio como um sinal de que a pré-candidatura dialoga com outros campos e está disposta a fazer concessões caso seja vencedora.

O pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL) e a presidente nacional do Partido da Mulher Brasileira (PMB), Suêd Haidar Nogueira, no anúncio de apoio da legenda à pré-candidatura dele a prefeito - Zanone Fraissat/Folhapress

A presidente rechaçou ligações com Bolsonaro, que em 2021 cogitou entrar no partido após ter deixado o extinto PSL. Suêd diz que foi a Brasília conversar com o então presidente.

O deputado federal fez críticas à gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputa a reeleição com o apoio de Bolsonaro e tem 11 partidos em sua coligação, o que deve lhe garantir o maior percentual no tempo de propaganda gratuita em rádio e TV e maior volume de dinheiro do fundo eleitoral.

Boulos exaltou a chegada do PMB e lembrou que o partido orientou seus filiados em 2022 a não apoiarem a reeleição do então presidente. Um dos eixos da campanha dele a prefeito é o apelo para derrotar o bolsonarismo na cidade, representado por Nunes.

"Por isso há coerência [do PMB] com a decisão de aqui em São Paulo enfrentar a candidatura que expressa o bolsonarismo", disse o deputado, referindo-se ao bolsonarismo como "aquilo que há de pior na política brasileira", por trabalhar com uma "política tóxica, agressiva, baseada em cultura do ódio".

Dirigentes dos outros seis partidos da aliança de Boulos (PSOL, PT, Rede, PC do B, PV e PDT) também participaram do anúncio, que ocupou um pequeno auditório em um hotel na região da avenida Paulista.

O nanico PMB não tem representantes no Congresso Nacional nem militância consolidada na cidade. Questionada sobre a posição ideológica da legenda, Suêd disse que o partido não é direita nem de esquerda nem de centro, mas "está na frente".

"É o bucho que pare", afirmou, em alusão às mulheres. "Cuidar da vida das pessoas" é a ideologia do PMB, segundo ela, falando ainda em estar "do lado certo" e estar junto de "quem estiver do lado certo".

"Nosso partido pode não ter dinheiro, mas ainda tem voz", disse a presidente, que fez alusões a tentativas de compra do partido, sem citar nomes. "Sai daqui que isso aqui não é quitanda", afirmou ela, reproduzindo a reação diante de "todas as ofertas que fizeram para comprar o CNPJ do PMB".

Suêd reiterou que o PMB não é feminista, argumentando que, por ser um partido, "é amplo". Ela disse, no entanto, defender a participação das mulheres na política e ilustrou a importância de maior presença falando de sua própria trajetória.

O PMB lançou em Curitiba a pré-candidatura a prefeita da bolsonarista Cristina Graeml. Em São Paulo, um dos filiados é Weintraub, ministro da Educação no governo Bolsonaro e vinha se apresentando como pré-candidato a prefeito pela legenda.

Ele concorreu a deputado federal pela sigla em 2022, mas não se elegeu. Naquele ano, o ex-ministro se referiu ao PMB como "o único espaço 100% conservador na política" e "o berço da reação conservadora".

Ele diz que, caso seu projeto seja barrado pela legenda, irá à Justiça reivindicar o direito de concorrer com uma candidatura independente, ou seja, desvinculada de partido político. A legislação brasileira impede as chamadas candidaturas avulsas. O assunto é debatido no STF (Supremo Tribunal Federal), mas não haverá mudanças para o pleito deste ano.

À Folha Weintraub afirma que é contra o apoio do partido a Boulos. Para o ex-ministro, a sigla tem se esforçado para sobreviver diante das mudanças que dificultam a atividade de partidos pequenos. Ele se apresenta como opção para o campo conservador, mas demarca diferenças com Bolsonaro.

Aliados de Boulos negam contradição entre as bandeiras do pré-candidato e a parceria com o PMB, argumentando que o partido passa por um reposicionamento.

"É um apoio que representa esse nosso esforço de ampliação e de diálogo com toda a sociedade", diz Josué Rocha, coordenador da pré-campanha. "O Boulos tem uma trajetória consolidada já, com histórico e compromisso com pautas que mostram qual é o perfil da candidatura."

Dirigentes do PMB afirmam que o partido está situado ao centro. Há, no entanto, variações conforme a região. Suêd disse ser naturais as particularidades de cada cidade e estado, ao ser indagada sobre o contraste entre apoiar um pré-candidato ligado a Lula e lançar outra que quer o apoio de Bolsonaro.

Sidclei Bernardo, que é vice-presidente nacional da legenda e participou das conversas em torno da aliança com Boulos, diz que a orientação é evitar extremismos, seja à direita ou à esquerda.

"Tudo que é extremista nós não vamos permitir no partido. É um partido de brasileiro para brasileiro. A gente tem que entender o que é bom e aproveitar o que é bom [para a sociedade]. A gente entendeu que [Boulos] é um bom projeto para a Prefeitura de São Paulo."

A legenda diz que também conversou com representantes das pré-campanhas de Nunes e de Tabata Amaral (PSB).

No Paraná, onde planeja lançar a jornalista Cristina Graeml, o partido "não permitirá coligações com partidos de esquerda em nenhum município", segundo o presidente da sigla no estado, Fabiano dos Santos. "O partido na [gestão] nacional tem a posição determinada de centro", afirma.

A sigla tentou mudar de nome duas vezes, primeiro para Brasil 35 e mais recentemente para Por Mais Brasil, mas o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não autorizou.