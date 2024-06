Pré-candidatos à Prefeitura de BH estreiam ciclo de sabatinas Folha/UOL

Belo Horizonte

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com dois dos principais pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte.

Três postulantes foram convidados. Nesta quinta (13), às 12h, o sabatinado será o atual prefeito, Fuad Noman (PSD). No dia seguinte (14), no mesmo horário, será a vez do deputado federal Rogério Correia (PT). O deputado estadual Bruno Engler (PL) também foi convidado, mas desistiu da participação.

As entrevistas serão conduzidas por Fabíola Cidral, com participação dos repórteres Amanda Rossi, do UOL, e Artur Búrigo, correspondente da Folha em Belo Horizonte.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL que começa com Belo Horizonte será feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL irão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e o deputado federal Rogério Correia (PT) são os pré-candidatos à prefeitura da capital mineira que participam da sabatina Folha/UOL - Amira Hissa/Divulgação-PBH; Renato Araújo/Câmara dos Deputados/Divulgação

Em Belo Horizonte, em uma eleição tida como uma das mais imprevisíveis nas capitais brasileiras, ao menos sete postulantes são considerados com chances de chegar ao segundo turno na disputa para a prefeitura.

A definição das candidaturas deve acontecer até o dia 5 de agosto, data limite definida pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias.

Em busca da reeleição, Fuad Noman tenta fugir da polarização nacional para chegar ao segundo turno. Ele esbarra, porém, no desconhecimento de parte da população apontado por pesquisas qualitativas internas encomendadas por partidos. Outro impasse é relativo à postura de Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito da cidade que ainda não declarou apoio ao seu vice na chapa vencedora das eleições municipais de 2020.

Em entrevista a jornalistas durante evento em Belo Horizonte no início do mês, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, um dos líderes do PSD mineiro, disse que, caso Kalil permaneça no partido, deve apoiar Noman "por uma questão de coerência".

O atual prefeito tem como principal concorrente no campo do centro Gabriel Azevedo (MDB), presidente da Câmara Municipal e que protagonizou embates públicos com o prefeito, principalmente nas discussões que envolveram o sistema de transporte público da capital mineira.

Na última sexta-feira (7), Azevedo anunciou que o ex-vice governador Paulo Brant (PSB), até então um dos pré-candidatos, será o candidato a vice na sua chapa.

Na esquerda, Rogério Correia aposta no apoio do presidente Lula (PT) para se distanciar de outras pré-candidaturas do mesmo espectro político. Sua principal concorrente é a também deputada federal Duda Salabert (PDT).

Em maio, eles se reuniram em Brasília com os presidentes dos dois partidos, Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Lupi (PDT).

Quando questionados se o encontro tratou de uma união dos dois nomes em um única chapa, os postulantes à prefeitura negaram. Em publicação conjunta nas redes sociais, afirmaram que a reunião serviu para "a construção de um programa que melhore a vida das pessoas" em Belo Horizonte.

Na semana passada, a federação PSOL/Rede, que tinha duas pré-candidaturas anunciadas, caminhou em sentidos opostos, em um movimento que ilustra a dificuldade do campo da esquerda em formar uma candidatura única para as eleições.

A deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) anunciou nas redes sociais um acordo com o PT para o pleito na capital mineira, enquanto a também deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) indicou apoio a Duda Salabert.

Entre os postulantes da direita, Bruno Engler tenta pela segunda vez chegar ao comando da prefeitura e conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Nikolas Ferreira (PL), o deputado federal mais votado do país nas eleições de 2022.

No pleito de 2020, Engler ficou na segunda colocação, com 9,95% dos votos válidos, atrás de Kalil, que foi eleito em primeiro turno e deixou a prefeitura em 2022 para concorrer ao governo do Estado, quando perdeu a disputa para Romeu Zema (Novo).

O governador de Minas oficialmente apoia Luísa Barreto (Novo), que deixou na semana passada a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão para se preparar para a disputa municipal.

Os outros postulantes do campo da direita à Prefeitura de BH, porém, avaliam que a pré-candidatura de Barreto não deve decolar e trabalham para conquistar o apoio de Zema ainda no primeiro turno.

Entre eles estão Engler, o senador Carlos Viana (Podemos) e o deputado estadual e apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos). Os três partidos fazem parte da base do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.