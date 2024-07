'Até o fim, desde que não me encham o saco', e '8/1 foi tentativa clara de golpe'; veja frases de Datena em sabatina

A população confia na minha palavra, questão política é outra coisa. Eu que não confio na palavra de político. E quando um político me sacaneia, como me sacanearam no meio do caminho em todas as outras oportunidades, eu larguei esses caras no meio do caminho. Até que eu faça parte do meio político e passe a ter confiança nos políticos de uma forma geral, vou continuar na expectativa de ser ou não ser, eis a questão. Se alguém me sacanear de hoje até o dia da eleição, vai ficar no meio do caminho também. Minha intenção dessa vez é ir até o fim, desde que alguém não me encha o saco