Coluna Painel, da Folha, não publicou que Janja recorreu ao candomblé para reduzir dólar

São Paulo

É falso conteúdo segundo o qual a coluna Painel, da Folha, teria publicado texto intitulado "Janja encomenda ritual de candomblé para reduzir dólar, diz assessor do PT".

Circulando no WhatsApp e no X —onde um dos posts foi visualizado mais de 25 mil vezes em menos de quatro horas—, o conteúdo é uma montagem, que usa elementos gráficos do layout da coluna e a foto do editor, Fábio Zanini. Por ser falso, o post não leva para link nenhum.

Lula e Janja em evento no Rio de Janeiro; Folha não publicou que assessor disse que primeira-dama teria encomendado ritual de candomblé para reduzir alta do dólar - Eduardo Anizelli - 11.jun.2024/Folhapress

O conteúdo, que recebeu comentários como "Apoia macumba, mas não os economistas. Realmente é um governo de negacionistas", vem na sequência de outros posts relacionando a alta do dólar (nesta quarta-feira, ele teve queda) à participação do presidente Lula (PT) e da primeira-dama, Janja, no desfile de 2 de Julho, que comemorou a Independência da Bahia, em Salvador.

No evento, Lula usou um turbante do afoxé Filhos de Gandhy. Afoxé, como a Folha já mostrou, "é o candomblé trazido para a rua, com todos os seus rituais, vestes, adereços, danças e cânticos".

VERDADEIRO OU FALSO

Recebeu um conteúdo que acredita ser enganoso? Mande para o WhatsApp 11 99581-6340 ou envie para o email folha.informacoes@grupofolha.com.br para que ele seja verificado pela Folha.