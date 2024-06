Declaração de Supla sobre 'roubar com amor' é tirada de contexto para criticar a esquerda

São Paulo

Um vídeo com trecho da participação do cantor Supla no programa Caldeirão com Mion, em 22 de junho, viralizou como conteúdo de desinformação. Na atração, que comemorou os 45 anos de Marcos Mion, Supla contava que o apresentador começou sua carreira tirando sarro dos clipes dele, mas o fazia "com amor". Em seguida, ele comenta: "Tem um filme, um seriado, que é do Tom Jobim e da Elis Regina de quando eles fazem um disco em Los Angeles. E o Tom Jobim fala assim, 'se roubar com amor não tem problema'".

O cantor Supla, filho do deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) - Karime Xavier/Folhapress

O roqueiro falava sobre o documentário "Elis & Tom, tinha de ser com você", de 2023 —nele, o autor de "Garota de Ipanema", ao comentar sobre suas referências, diz: "São as pessoas que eu copio. Só se pode roubar a quem se ama. A frase é do [compositor russo] Igor Stravinsky". Mas a declaração de Supla foi tirada de contexto em posts que circularam em redes sociais e aplicativos de mensagem para criticar o pai do cantor, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT). O conteúdo de desinformação circulou com a legenda "'Se roubar com amor, não tem problema', diz Supla, filho de Suplicy".

A peça de desinformação também trazia o cantor dizendo preferir Lula entre o petista e Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi dada em entrevista para o jornalista Mauro Beting no programa "Na Lata", em 2021.

"É lastimável ver isso. Eu sei que o país está dividido e também é época de eleição. Não sou de ficar entrando em polêmica de internet, mas esse é um clássico exemplo de fake news. Sei lá quantos milhões de visualizações isso já tem espalhado por aí", disse Supla à Folha. "Sou totalmente contra isso. Tanto de esquerda, como de direita. Quem faz isso joga baixo, as pessoas que fizeram isso comigo deveriam ter vergonha." Ele também comentou o caso em seu perfil no Instagram.

O deputado federal Mario Frias (PL) foi um dos que compartilhou o conteúdo e, apenas no Instagram, o post foi visualizado mais de 1,5 milhão de vezes até 26 de junho, antes de ser retirado do ar.

