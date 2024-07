Datena nega que vá desistir de eleição em SP um dia após se comparar com Biden

São Paulo

Um dia após se comparar com Joe Biden, presidente dos EUA que desistiu de concorrer à reeleição, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) afirmou que não vai desistir de concorrer à Prefeitura de São Paulo.

"Eu não vou desistir de coisa nenhuma. Eu vou até o fim. [...] Eu não posso fazer nada que o cara diz que eu vou desistir da campanha. Eu sou pré-candidato", afirmou ele no Flow Podcast, na noite desta terça-feira (23).

"Na maioria dos casos, é a política que não me quer, não sou eu que não quero a política. Então eu disse: eu preciso de apoio do partido. E confio muito na palavra do Marconi Perillo [presidente do PSDB]", complementou Datena, comentando sua situação atual e as quatro desistências em eleições anteriores.

Entrevista com José Luiz Datena, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo - Karime Xavier /Folhapress

Na entrevista à Folha, Datena reclamou de "tiros nas costas" vindos do partido e listou condições para seguir pré-candidato. Em resposta, o presidente do PSDB disse que o partido apoia o apresentador e não é formado por "sacanas ou golpistas".

Ao Flow o apresentador disse: "Se eu não tiver apoio do partido, é claro que eu não vou ter condição de ajudar o povo. Foi isso que eu quis dizer, e não dizendo que eu ia desistir".

Segundo ele, ao ser questionado se ia deixar a corrida eleitoral, respondeu "claro que não". "Estou dando um exemplo do presidente dos EUA, que é o assunto mais comentado de hoje. [...] Eu não sou o Biden."

Ainda a respeito da entrevista à Folha, Datena disse que não sabia que o conteúdo seria "tão editado".

"Dei uma entrevista para a Folha, que eu não sabia que seria uma entrevista tão editada como foi. Não estou reclamando não. Eu devia saber que a entrevista é muito editada, assim eu respondia de uma forma mais curta para que as pessoas entendessem. Qual era o assunto dos últimos dias? A desistência do Biden como candidato à Presidência da República do qual ele é presidente, a maior nação do país. Como é que eu ia por cima desse assunto? Até o [Felipe] Soutello que é um grande publicitário me disse que 'tem coisa que você não precisa falar'. Falei: 'Soutello, se depender disso para eu ser eleito, eu saio da campanha mesmo', eu quero que votem em mim as pessoas que acreditam em mim e que me aceitem como eu sou, eu sou um cara de verdade, eu não sou papel higiênico, eu não sou Bombril para ser vendido por obra de marketing. Então, eu falei do Biden. O que eu quis dizer sobre o Biden, e sobre o Biden, porque não saiu o complemento do que eu quis dizer na entrevista, não coube porque o formato da entrevista, não estou culpando a Folha, não. O lance é o seguinte, o Biden teve a virtude de reconhecer que numa eleição o principal ator não é o partido, o principal ator não é o candidato, o principal ator é o povo."

Na entrevista realizada na segunda-feira (22), Datena disse o seguinte: "Até eu desconfio. Se continuar essa sacanagem de que o partido está conversando com outras pessoas para colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato. Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Desde o começo, falei: se me sacanearam, eu desisto mesmo".

Também falou em outro momento da entrevista: "Se sábado eu sentir que os caras vão me encher o saco na convenção, eu não vou. Acabou."

"Essas convenções [dos partidos] vão ser por aclamação e com gente pesada. Se a nossa for porrada para todo lado, no que vai me ajudar?", disse à Folha.

Também no Flow Podcast, Datena voltou a criticar os extremos e a polarização, dizendo que seus adversários Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) não se assumem candidatos e se ancoram nos padrinhos políticos, Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), respectivamente.

Ao final da entrevista, Datena citou sua internação pela Covid, em 2022, e afirmou que Boulos e Nunes prefeririam que ele tivesse morrido na ocasião para não ganhar a eleição deste ano.

"Porque eu não estaria aqui para ganhar a eleição deles. E alguns caras que estão loucos para eu desistir também não teriam esse problema. Eu já teria desistido in memorium. Mas eu não morri e sou candidato", disse.