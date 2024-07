Pedro Paulo desiste de ser vice na chapa de Eduardo Paes no Rio

Rio de Janeiro

O deputado federal Pedro Paulo (PSD) pediu ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), nesta segunda-feira (22), para não ser vice na chapa à reeleição.

A decisão pegou integrantes do partido de surpresa. O deputado não respondeu aos contatos da reportagem para comentar o assunto.

Por vontade de Paes, Pedro Paulo seria o vice na chapa. O atual prefeito é antigo aliado do deputado e deseja montar uma chapa puro sangue. Paes tem a intenção de concorrer ao governo em 2026, e gostaria de deixar à frente da prefeitura alguém de sua confiança.

O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ)

Integrantes do PSD afirmavam, até a última semana, que a decisão de concorrer estava com Pedro Paulo e que a campanha aguardava o aceite, mas que ele não havia feito nenhum movimento na direção do sim.

Outro postulante do PSD é o deputado estadual Eduardo Cavaliere, ex-secretário municipal da Casa Civil.

Cavaliere é um político a quem Paes confiança, mas é visto por alas do partido sem experiência suficiente para assumir a prefeitura em caso de saída de Paes.

Procurada, a campanha de Paes confirmou a reunião, mas informou que o prefeito não vai se manifestar e falará sobre a indicação do vice em "momento oportuno".

A convenção do PSD que confirmou a candidatura de Paes ocorreu no último sábado (20), sem a confirmação do vice.

O atual prefeito é o principal favorito na corrida eleitoral desde ano: em pesquisa do Datafolha no início do mês ele obteve 53% das intenções de voto, patamar suficiente para vencer a disputa em primeiro turno.

Em segundo lugar apareceram tecnicamente empatados Tarcísio Motta (PSOL), com 9%, e Alexandre Ramagem (PL), com 7%.