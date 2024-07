PSDB diz apoiar Datena e responde: 'Não somos golpistas ou sacanas'

São Paulo

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, reagiu à entrevista do apresentador José Luiz Datena, pré-candidato tucano em São Paulo, em que ele lista à Folha condições ao partido para continuar com a pré-campanha e se compara a Joe Biden, presidente dos EUA, que desistiu de disputar a eleição.

"O Datena sabe que o PSDB não é um partido dirigido por golpistas ou sacanas", disse Perillo à reportagem.

"Eu tenho conversado com ele [Datena] praticamente todos os dias, e ele está ciente de que, da nossa parte, jamais haverá qualquer motivação que o deixe inseguro", disse o dirigente tucano.

"Jamais haverá, da parte de quem dirige o partido no país, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, qualquer possibilidade de sacanagem com ele", completou.

José Luiz Datena e Marconi Perillo durante o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB - Zanone Fraissat/Folhapress

Perillo afirmou ainda que o PSDB não discute a eventual desistência de Datena, mas sim sua eventual vitória. Como mostrou a Folha, porém, boa parte dos tucanos acredita que o apresentador vai desistir e, por isso, planos alternativos são discutidos.

"O que está em jogo não é desistência, o que está em jogo é a possibilidade grande que ele tem de ganhar e fazer um grande governo na cidade de São Paulo, que é a cidade dele", disse Perillo.

"Todas as conversas que temos tido têm sido assertivas, e todo o apoio tem sido dado à pré-candidatura dele por todos nós do partido. Ele tem toda a segurança para poder se candidatar a prefeito, apresentar o plano de governo dele, vencer as eleições e fazer um grande governo", completou.

Datena, que já se filiou a 11 partidos e desistiu de concorrer quatro vezes, afirmou que precisa de respaldo do partido para confirmar sua candidatura e voltou a dizer que, se houver sacanagem ou confusão, ele nem sequer irá à convenção marcada para sábado (27).

Dirigentes tucanos procurados pela reportagem, no nível municipal, estadual e nacional, afirmaram manter a expectativa de que ele seja, sim, candidato –apesar das portas de saída elencadas na entrevista. O discurso foi o de que o partido colabora e dá todas as condições para que ele concorra .

"O partido está totalmente fechado com ele em São Paulo e ele vai ser aclamado candidato", afirmou à Folha o ex-senador José Aníbal, presidente municipal do PSDB.

"Da nossa parte, ele será referendado pela [direção] municipal, estadual e nacional. Tudo foi feito a favor dele e continuará sendo feito", disse Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto e presidente estadual da federação PSDB-Cidadania.

Os dirigentes tucanos dizem esperar que não haja confusão na convenção —preocupação pontuada por Datena diante das divisões internas no partido.

Já opositores de Datena dentro do PSDB, que integram a ala que apoia o prefeito Ricardo Nunes (MDB), demonstraram irritação com o apresentador pelas falas acusatórias em relação ao partido e pelo que enxergaram como falta de disposição em reconstruir a legenda.

Nas redes sociais, Fernando Alfredo, aliado de Nunes e ex-presidente municipal do PSDB, compartilhou críticas ao apresentador e o desafiou para um debate com a militância tucana. Alfredo perdeu seu posto devido a uma intervenção da direção nacional tucana, que colocou Aníbal no comando na capital.

A avaliação de tucanos que apoiam Datena, por sua vez, é a de que o apresentador não está acostumado à política e à vida partidária, em que é esperado haver desavenças, divisões e oposição interna. Além disso, Datena é descrito como uma pessoa desconfiada com os políticos em geral. Tudo isso, dizem, é um obstáculo contornável.