Pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba participam de sabatinas Folha/UOL

Curitiba

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com três dos principais pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba.

A rodada de entrevistas começa nesta terça-feira (16), às 14h15, com o pré-candidato do União Brasil, o deputado estadual Ney Leprevost. Na quinta (18), às 14h, será a vez do atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD). O ciclo se encerra na sexta (19), também às 14h, com o terceiro sabatinado, o deputado federal Luciano Ducci, pré-candidato do PSB.

Ney Leprevost (União Brasil), Eduardo Pimentel (PSD) e Luciano Ducci (PSB) - Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados, Eduardo Pimentel no facebook e Divulgação

As entrevistas serão conduzidas por Diego Sarza, com participação dos jornalistas Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, e Catarina Scortecci, correspondente da Folha em Curitiba.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL começou em 10 de junho e envolve também outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL irão promover um debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Em Curitiba, ao menos dez políticos se apresentam hoje como pré-candidatos ao Executivo. Além de Pimentel, Ducci e Leprevost, também se colocam na corrida Andrea Caldas (Psol); Beto Richa (PSDB); Cristina Graeml (PMB); Maria Victoria (PP); Luizão Goulart (Solidariedade); Roberto Requião (Mobiliza); e Samuel de Mattos (PSTU).

A oficialização das candidaturas deve acontecer até o dia 5 de agosto, data-limite definida pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias.

No início do ano, outros nomes também se colocavam como possíveis postulantes na capital paranaense, mas agora já sinalizam adesão a aliados. É o caso do deputado federal cassado e ex-procurador da República Deltan Dallagnol, que ensaiou uma pré-candidatura pelo partido Novo, mas acabou desistindo e declarando apoio a Eduardo Pimentel.

Neto do ex-governador do Paraná Paulo Pimentel, 95, Eduardo Pimentel é o pré-candidato do grupo que hoje está no poder. Tanto Rafael Greca (PSD), atual prefeito de Curitiba, quanto o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), trabalham pelo nome dele.

Outro político que se apresentava como pré-candidato e que agora também sinaliza apoio à chapa do PSD é Paulo Martins (PL), ex-deputado federal e ex-candidato de Jair Bolsonaro (PL) à disputa ao Senado em 2022. Martins é cotado para a vaga de vice de Pimentel, mas ainda não há definição sobre o assunto.

No outro campo, dois partidos políticos, o PT e o PDT, já indicaram que devem abrir mão de candidaturas próprias em torno do nome do PSB, Luciano Ducci.

Petistas resistentes ao nome de Ducci, como os deputados federais Carol Dartora e Zeca Dirceu, ensaiaram pré-candidaturas, mas prevaleceu a vontade da cúpula nacional do PT, que alega priorizar aliados que se apresentem mais competitivos ao eleitorado.

A resistência ao nome de Ducci no PT curitibano ocorre porque, historicamente, sua imagem política não está atrelada à esquerda. Ele já foi vice do tucano Beto Richa na Prefeitura de Curitiba. Em 2010, assumiu a gestão local, quando o titular foi para o governo paranaense.

No PDT curitibano, o diálogo com Ducci está mais azeitado. O deputado estadual Goura (PDT), que ficou em segundo lugar na última disputa à Prefeitura de Curitiba, vencida por Greca ainda no primeiro turno, pode se tornar vice de Ducci nas urnas de outubro. O aval dependeria do PDT nacional.

Já o pré-candidato do União Brasil, Ney Leprevost, já foi filiado ao PSD e também é aliado de Ratinho Junior. Nas eleições de 2016, foi o pré-candidato do PSD à Prefeitura de Curitiba, mas acabou derrotado no segundo turno por Greca.

Nas eleições de 2020, ele novamente anunciou uma pré-candidatura à prefeitura, mas acabou desistindo, na esteira do apoio do governador a Greca (na época, filiado ao Democratas), que mais tarde se filiou ao PSD.

Em 2022, Leprevost deixou a sigla do governador ao perceber que não teria espaço para manter suas pretensões à Prefeitura de Curitiba. Agora no União Brasil, ele tenta atrair engajamentos de correligionários do União Brasil, como o senador Sergio Moro e a deputada federal por São Paulo Rosângela Moro, que recentemente transferiu seu domicílio eleitoral para Curitiba e é cotada para vice de Leprevost.