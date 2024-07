'Sou ricardista', 'não acredito em golpe', 'Bolsonaro não me pediu nada'; veja frases de Nunes em sabatina

Eu sou ricardista, sou um apaixonado pela cidade, me filiei ao MDB no dia em que tirei meu título de eleitor, com 18 anos. Fui vereador por dois mandatos. Trabalhei muito para ter apoio do presidente Bolsonaro, estou grato por ter o apoio. Você não vai achar em nenhum momento da minha história fazendo críticas ao Bolsonaro. Já o Pablo [Marçal] a gente vê uma série de vídeos dele no passado criticando. A gente precisa ter um critério, que as posições não sejam mudadas de acordo com o melhor momento. Eu vou ter sempre meu posicionamento igual o tempo todo