São Paulo

Uma nova operação deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira (11) ampliou as suspeitas sobre atuação ilegal da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo Jair Bolsonaro (PL) e trouxe detalhes que envolvem ações clandestinas contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), parlamentares e jornalistas.

Na quarta fase da operação sobre a chamada "Abin paralela", a PF prendeu agentes que trabalhavam diretamente para Alexandre Ramagem, atual deputado federal, pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro e ligado ao vereador Carlos Bolsonaro (PL), que também é investigado.

Para falar como agia a Abin sob Bolsonaro e quais os próximos passos da PF, a apresentadora Priscila Camazano recebe a colunista Mônica Bergamo, no Como É que É? desta segunda-feira (15).

