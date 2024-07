Zema diz que Tarcísio é o nome mais forte da direita sem Bolsonaro em 2026

Belo Horizonte

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o nome mais forte da direita para as eleições de 2026 considerando a situação atual, de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Hoje, com certeza é o Tarcísio, pela relevância do estado de São Paulo. Algumas pesquisas já apontam o Tarcísio", afirmou em conversa com jornalistas relatada pelos jornais O Tempo e Estado de Minas.

Tarcisio de Freitas cumprimenta Romeu Zema ao lado de Jair Bolsonaro em evento antes do 2º turno das eleições presidenciais de 2022 - Zanone Fraissat - 21.out.2022/Folhapress

Na conversa, o governador apontou inicialmente Bolsonaro como sendo aquele com maior viabilidade para as eleições de 2026.

Em entrevista à Folha há duas semanas, Zema saiu em defesa do ex-presidente no caso das joias e disse que a Justiça precisa tratar todos de maneira igual.

Além de Bolsonaro e Tarcísio, Zema também citou o próprio nome e dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), como opções para uma candidatura da direita nas próximas eleições presidenciais –os três foram reeleitos em 2022 e não podem concorrer novamente ao governo estadual.



Questionado no encontro sobre se gostaria de ser o candidato do bolsonarismo nas próximas eleições, Zema disse que "se for para chegar lá de pés e mãos amarradas, eu prefiro que outro vá", conforme publicado pelo "O Tempo".

No início deste mês, o governador disse que poderia ser candidato a presidente caso o seu nome apareça como o mais viável entre aqueles que compõem seu grupo político.

"Nós, governadores de centro-direita, temos conversado muito, nos aproximado, e no que depender de mim estarei apoiando o nome que o grupo vier analisar como o mais viável. Se for o meu, serei candidato", afirmou em live.

Em outra ocasião, no mês passado, Zema não descartou disputar o pleito como candidato a vice-presidente. Ele negou, porém, a possibilidade de concorrer a um cargo no Legislativo, ao dizer que não tem perfil para o posto.

No encontro desta sexta, o governador de Minas também aproveitou para responder às críticas do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia), que afirmou na semana passada que Zema deixou o estado à beira de um colapso.

Sem citar diretamente o nome de Silveira, Zema disse que, desde 2022, seu governo já pagou R$ 6,7 bilhões à União, sendo a administração que mais pagou dívida na história, "ao contrário do que diz por aí um ministro".

Na quarta (17), o ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu parcialmente ao pedido do governo do estado e prorrogou para 1º de agosto o prazo para Minas Gerais retomar o pagamento de sua dívida com a União.

Com uma dívida de R$ 160 bilhões, o estado tenta adiar o prazo para pagamento até que o projeto de renegociação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), seja aprovado no Congresso.