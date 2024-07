Número de eleitores no país cresce 5,4% e chega a 156 milhões, segundo TSE

São Paulo

O eleitorado brasileiro cresceu 5,4% e chegou a 155.912.680 de eleitores, ante 147,9 milhões em 2020, divulgou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta quinta-feira (18). Essa é a quantidade de cidadãos aptos a comparecer às urnas neste ano para escolher representantes de suas cidades.

As eleições deste ano escolherão os prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros e ocorrerão no dia 6 de outubro para o primeiro turno, e 27 de outubro para o segundo, este restrito apenas para cidades com mais de 200 mil eleitores.

Urnas eletrônicas armazenadas em São Paulo; dois modelos são utilizados em pleitos pelo país - Rubens Cavallari - 23.ago.22/Folhapress

O cálculo do TSE não engloba os eleitores do Distrito Federal e Fernando de Noronha (PE), onde não haverá eleição neste ano. A alta é em comparação ao pleito municipal anterior, há quatro anos.

As duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro também possuem a maior quantidade de pessoas aptas a votar, com 9,3 milhões e 5 milhões, respectivamente.

A presidente da corte, ministra Cármen Lúcia, afirmou em carta publicada pelo TSE que o aumento na quantidade de votantes se deve à sistematização do cadastramento eleitoral e é retrato de um cenário de construção da cidadania e consolidação dos direitos.

Ela também defendeu as urnas eletrônicas, afirmando que o sistema contribuiu para o crescimento dos eleitores com sua eficiência e lisura. O modelo foi duramente criticado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores na eleição nacional de 2022.

"O elevado número de eleitoras e de eleitores confirma o que se tem demonstrado na história brasileira, que é o benefício de eleições democráticas livres, certas no tempo, auditáveis em seu processo, transparentes em sua realização, eficientes em seu resultado", ressalta a ministra.