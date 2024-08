Bolsonarista lidera popularidade digital em Belém; atual prefeito tem pouco compartilhamento

São Paulo

Em Belém (PA), o candidato bolsonarista Éder Mauro (PL) é o mais popular nas redes sociais entre os concorrentes à prefeitura.

Ele marca 79 pontos no IPD (Índice de Popularidade Digital), analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest, com escala de 0 a 100.

O atual prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues (PSOL), aparece em segundo lugar entre os candidatos da cidade no indicador, seguido de perto por Igor Normando (MDB) —Rodrigues tem 61,6 pontos e Normando, 60,2.

O deputado federal Éder Mauro (PL), líder em popularidade digital em Belém - Gabriela Biló - 12.jun.24/Folhapress

O IPD é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

Para a nota final do IPD, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

Éder Mauro tem pontuação máxima em todas as dimensões analisadas, exceto interesse e valência. O candidato tem grande crescimento de seguidores, que engajam com o conteúdo publicado.

O deputado federal tem bons índices de compartilhamento também, o que indica uma boa contribuição dos seguidores para o crescimento digital do candidato e uma boa aceitação a seus posts. Entretanto, ele tem um volume de críticas que diminuiu sua pontuação em valência.

O atual prefeito, por sua vez, apresenta uma pontuação um pouco melhor nessa dimensão. Apesar disso, Rodrigues vai pior que Mauro em quase todos os outros quesitos, exceto interesse.

O número de buscas pelo nome de Rodrigues não está se convertendo em aumento do número de seguidores, estagnado, nem do engajamento em suas redes. O psolista enfrenta sua maior dificuldade com o número de compartilhamentos: poucas pessoas passam seu conteúdo para frente.

A mesma dificuldade se repete com Normando, que patina em compartilhamentos. Apesar disso, o emedebista tem índices moderados nas outras dimensões, apresentando crescimento médio do número de seguidores e taxas de engajamento e menções positivas em alto patamar. Ele se destaca no volume de buscas na internet.