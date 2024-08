Marçal ignora Justiça e, sem provas, volta a associar Boulos ao consumo de drogas

São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) ignorou uma decisão da Justiça Eleitoral proferida no sábado (17) e voltou a associar, sem provas, o adversário Guilherme Boulos (PSOL) ao consumo de drogas.

Em suas redes sociais, na manhã desta segunda (19), o influencer publicou uma imagem de um homem que vestia uma máscara com a face de Boulos, acompanhada dos dizeres "aspirador de pó".

A Justiça Eleitoral concedeu ao candidato do PSOL direito de resposta nas redes sociais de Marçal. As decisões ocorreram em dois processos, e o PRTB ainda pode recorrer.

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) - Fotos Marlene Bergamo e Rafaela Araújo/Folhapress

O psolista ganhou o direito de veicular a resposta em texto ou vídeo nos perfis de Marçal no Instagram, X (ex-Twitter), TikTok e YouTube. O material deverá ser exibido por 48 horas, o dobro do tempo em que as duas publicações contra ele ficaram disponíveis, conforme determina a lei, e com o mesmo impulsionamento dos materiais originais.

Nesta segunda, antes de debate promovido pela revista Veja, no qual Boulos se ausentou, Marçal foi questionado sobre a decisão e mostrou despreocupação, afirmando que o psolista será metralhado por seus seguidores.

"Se ele pediu um vídeo, eu dou dois. Quero ver é os comentários", disse.

FolhaJus A newsletter sobre o mundo jurídico exclusiva para assinantes da Folha Carregando...

A defesa de Boulos entrou com a primeira ação após o debate da Band, no último dia 8, quando o influenciador e o autodenominado ex-coach insinuou com palavras e gestos que o rival seria usuário de cocaína. Nos dias anteriores ao programa, ele disse que revelaria que dois concorrentes são "cheiradores de cocaína".

O outro pedido de direito de resposta ocorreu em razão do debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, em parceria com o portal Terra e a Faap, na última quarta-feira (14). Na ocasião, o membro do PRTB repetiu as provocações e chamou o deputado federal de "aspirador de pó".

Trechos das falas foram postados em páginas de Marçal e alcançaram milhões de visualizações.