Boulos apaga vídeo de hino com linguagem neutra após polêmica; veja

São Paulo

A campanha de Guilherme Boulos (PSOL) apagou das redes sociais ligadas ao candidato um vídeo no qual o Hino Nacional é cantado com linguagem neutra.

Durante um evento do candidato à Prefeitura de São Paulo no último sábado (24), a interprete Yurungai cantou "des filhes deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil", em vez de "dos filhos deste solo", como diz o trecho original.

Segundo a campanha de Boulos, em momento algum foi solicitada ou autorizada a alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício.

"A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional", diz nota enviada pela campanha de Boulos.

Presidente Lula, ao lado de Guilherme Boulos, durante evento onde o Hino Nacional foi cantado com a linguagem neutra - @DIEZanzag no X/Reprodução

O assunto repercutiu nas redes sociais, e o uso da linguagem neutra foi criticado por internautas. Adversários políticos de Boulos também aproveitaram o caso para criticá-lo.

O comício ocorreu no bairro do Campo Limpo, zona sul da capital paulista, e contou com a presença do presidente Lula (PT), ministros da gestão petista, e da candidata a vice-prefeita pelo PT na chapa de Boulos, Marta Suplicy.

Marina Helena, candidata à prefeitura pelo Novo, afirmou nas redes sociais que foi um "desrespeito e destruição de nossos símbolos nacionais".

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) afirmou: "Desordem e retrocesso! Em evento do PSOL com Lula e Boulos, o hino nacional foi cantado em linguagem neutra".

O também deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também usou as redes sociais para criticar o caso. "Hino Nacional Brasileiro desafinado e cantado em linguagem neutra em um comício com Boulos e Lula. A intenção era tirar sarro?

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que isso "não é apenas vergonhoso, é crime contra os símbolos nacionais, previsto na Lei 5.700". "Vamos denunciar!"