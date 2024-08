Candidato de Bolsonaro em Fortaleza tem maior popularidade digital entre 11 capitais

São Paulo

O deputado federal André Fernandes (PL), que disputa a eleição em Fortaleza, é o candidato a prefeito com a maior popularidade digital em 11 capitais pesquisadas, aponta levantamento da Quaest. O candidato foi o único entre os avaliados que obteve nota máxima em todos os critérios de avaliação.

O desempenho garantiu ao bolsonarista 82,9 pontos no IPD (Índice de Popularidade Digital), analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest e que que varia de 0 a 100. Em Fortaleza, o senador Eduardo Girão (Novo) está na segunda colocação no índice, com 62,1 pontos. O prefeito José Sarto (PDT) completa o pódio com 45,7 pontos.

O IPD é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

O deputado federal André Fernandes (PL) no plenário Assembleia Legislativa do Ceará, quando era deputado estadual - Paulo Rocha - 20.jul.20/Divulgação ALC

Para a nota final do IPD, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

Fernandes atinge a pontuação mais alta em todas as dimensões. O candidato tem um alto número de seguidores —que continua a crescer— e um grande volume de buscas por seu nome nas redes sociais. As interações com o conteúdo postado são amplamente positivas, o que reflete o grande número de compartilhamentos das publicações.

A estratégia digital de Fernandes, que parece emular a de outros candidatos bolsonaristas, tem tido sucesso nas redes sociais e destaca o candidato entre todos os avaliados.

Fernandes era youtuber e ficou conhecido por vídeos apoiando o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), ocorrido em 2016. Ele usou a plataforma para apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro (PL) em 2018 e conseguiu se eleger deputado estadual no Ceará no mesmo ano. Em 2022, se elegeu deputado federal.

Eduardo Girão, que ficou conhecido durante a CPI da Covid-19 por defender a atuação de Bolsonaro na pandemia, permanece em suas postagens com a defesa de pautas bolsonaristas, como o impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

José Sarto, atual prefeito, apresenta um volume grande de buscas pelo seu nome online e boa conversão dessas buscas em seguidores e comentários positivos. No entanto o pedetista tem dificuldade em convencer quem o segue a compartilhar o material publicado.

Capitão Wagner (União Brasil), derrotado por Sarto no segundo turno em 2020, aparece em sequência com índices parecidos aos do prefeito: alta procura, boa conversão em seguidores, mas poucos compartilhamentos.

O candidato do PT, Evandro Leitão, tem bom crescimento de seguidores também, mas não é tão buscado nas redes. Ele enfrenta o mesmo problema que os adversários quanto à compartilhamentos e engajamento.