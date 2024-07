Capitão Wagner participa às 14h de sabatina Folha/UOL com pré-candidatos de Fortaleza; assista

São Paulo

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, será sabatinado nesta sexta-feira (26) às 14h no ciclo de entrevistas promovido por Folha e UOL.

Diego Sarza conduz a sabatina, com participação dos jornalistas Carlos Madeiro, do UOL, e José Matheus Santos, correspondente da Folha no Recife.

Capitão Wagner será candidato a prefeito de Fortaleza pela terceira vez seguida. Em 2016 e 2020, foi derrotado no segundo turno. Na última vez, perdeu para o atual prefeito, José Sarto Nogueira (PDT), que busca a reeleição.

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) - @Capitão Wagner no Facebook

Em 2022, Wagner foi candidato a governador do Ceará. Agora, busca expandir sua base no eleitorado para além da direita. Ele disputa os votos desse segmento com o deputado federal André Fernandes (PL), que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Setores da direita no Ceará tentaram unificar o campo em uma candidatura, o que não aconteceu até o momento. As sinalizações dos dois lados são de que não haverá concessões ao outro.

Outros dois postulantes foram convidados. Na quinta-feira (25), foi a vez do atual prefeito, José Sarto. Também convidado, André Fernandes não quis participar da sabatina.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em junho e já contemplou pré-candidatos de Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, Curitiba e São Paulo. Também haverá sabatinas em outras 11 cidades.

Além das entrevistas, Folha e UOL vão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.