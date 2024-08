Candidatos à Prefeitura de Guarulhos participam de sabatina Folha/UOL

São Paulo

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com três dos principais pré-candidatos à Prefeitura de Guarulhos (região metropolitana de São Paulo).

Elas serão gravadas e exibidas posteriormente e terão duração de 30 minutos.

Na segunda-feira (19), às 18h30, será transmitida a sabatina de Elói Pietá (Solidariedade). Na quinta (22) às 18h30, o sabatinado será Lucas Sanches (PL). Fechando o ciclo de entrevistas, Jorge Wilson (Republicanos) fala na sexta-feira (23), também às 18h30.

Pré-candidatos Elói Pietá (Solidariedade), Lucas Sanches (PL) e Jorge Wilson (Republicanos) participam de sabatina Folha/UOL - Reprodução/Youtube; Nico Rodrigues - 06.mar.23/Câmara Municipal de Guarulhos; @Jorge Wilson no Facebook

As sabatinas serão conduzidas por Priscila Camazano, apresentadora do Como é que é?, com participação dos repórteres Saulo Pereira Guimarães, do UOL, e Ana Luiza Albuquerque, repórter de política da Folha.

O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Em Guarulhos, o prefeito Guti (PSD) não pode concorrer à reeleição, pois está no segundo mandato. Ele apoia o deputado estadual Jorge Wilson, do mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas. Wilson e o candidato do PL, Lucas Sanches, no entanto, brigam pelo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Apesar de ser do partido de Sanches, Bolsonaro compareceu à convenção de Wilson ao lado de Tarcísio, o que lhe rendeu críticas de apoiadores na cidade. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirma não ver problema no apoio ao postulante do Republicanos. "O candidato do PL vai ficar muito bem", disse.

Pietá já foi prefeito da cidade de 2001 a 2008, na época ele estava no PT. A decisão do partido de lançar como candidato o deputado federal Alencar Santana, e não Pietá, motivou o ex-prefeito a sair do partido e ir para o Solidariedade.

Além dos três sabatinados e de Santana, também são pré-candidatos à prefeitura Márcio Nakashima (PDT) e Waldomiro Ramos (PSB).