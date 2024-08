Conheça as principais propostas e promessas de Pablo Marçal para a Prefeitura de SP

São Paulo

O candidato Pablo Marçal (PRTB) apresentou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) seu plano de governo para a Prefeitura de São Paulo.

O documento oficializou propostas que ele já defendia desde o início de sua pré-campanha, como a criação de uma rede de teleféricos que interligue comunidades periféricas na capital.

O candidato Pablo Marçal (PRTB) durante debate com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado na TV Bandeirantes - Bruno Santos - 8.ago.2024/Folhapress

Especialistas criticaram o programa por ser muito vago e não explicar as implicações orçamentárias das propostas. Em entrevistas, Marçal tem afirmado que há espaço no orçamento da Prefeitura e que parcerias com o setor privado norteariam a execução do plano de governo.

O influenciador mantém pontos de seu discurso como ex-coach nas suas propostas para prefeito, como quando fala de "foco no âmbito emocional" para deixar a pobreza para trás e também na promoção de uma "mentalidade empreendedora" nas escolas.

GESTÃO PÚBLICA

Prefeitura Digital - Marçal propõe a criação de um aplicativo que concentre todos os serviços prestados pela Prefeitura. O plano também fala em melhoria do sistema de dados do município, com ramificações em propostas como prontuário único da saúde e central de inteligência policial.

SEGURANÇA

Guarda no Bairro - Segundo o plano, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) teria "funções fora do seu escopo" retiradas e atuaria mais nos bairros. O documento não menciona quais seriam essas funções e quem substituiria a GCM nelas. Além disso, o candidato prevê triplicar o efetivo da Guarda, que passaria a ter 21 mil oficiais.

ECONOMIA

Polos Econômicos - A proposta é que a prefeitura utilize um banco de dados municipal para conectar pessoas em busca de trabalho a polos econômicos regionais, que são áreas que receberiam regularização fundiária e crédito para investimentos.

EDUCAÇÃO

Salário dos professores - No plano, o candidato propõe um sistema de remuneração por resultado para os professores da rede municipal, com premiação baseada na frequência e cumprimento de metas de aprendizagem. Ele também fala em avaliações bimestrais para identificar onde estão as defasagens do ensino.

SAÚDE

Calçadas adequadas - Marçal em mais de uma ocasião mencionou o número de pessoas que se acidentam nas calçadas da capital. Ele propõe a reforma do calçamento e manutenção.

HABITAÇÃO

Construção - O plano prevê o "maior programa habitacional da história", com construção de casas nas periferias com mutirões comunitários e transformação de imóveis vazios em habitações populares. Ele também fala na criação de um fundo imobiliário com os imóveis ociosos da prefeitura que geraria empregos, atacaria o déficit habitacional e diminuiria os gastos com aluguel.

TRANSPORTE