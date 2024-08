Conheça as principais propostas e promessas de Tabata para a Prefeitura de SP

Cracolândia - A candidata pretende definir uma estratégia integrada de saúde, assistência social, segurança pública e urbanismo. Promete atendimento de saúde especializado em dependência química e saúde mental com estratégias de moradia e assistência social, a fim de afastar usuários do fluxo (concentração de dependentes e traficantes). O plano prega combater o crime organizado com uso de inteligência e cruzamento de dados, em parceria com o governo do estado.