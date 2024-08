Datafolha: eleitores de Boulos têm afinidade maior com candidato que os de Marçal e Nunes

São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) é quem tem a maior quantidade de eleitores comprometidos (40%) com a sua candidatura, segundo a mais recente pesquisa Datafolha sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Da esq. para a dir, os líderes da corrida eleitoral em SP Boulos, Marçal e Nunes - Pedro Ladeira e Bruno Santos/Folhapress

Já o prefeito Ricardo Nunes (MDB), dentre os três mais bem posicionados no levantamento, tem a menor taxa (10%) de eleitores no mesmo grau de entusiasmo e fica atrás do autodenominado ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que marca 23%.

A partir da combinação das respostas a quatro perguntas do levantamento, o Datafolha calculou o grau de afinidade dos eleitores com cada candidato. Considerando a amostra geral, 18% dos eleitores foram classificados como comprometidos, 55% como inclinados e 28% como distantes.

Contratada pela Folha e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 1.204 pessoas nos dias 20 e 21 de agosto, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Divulgada na quinta-feira (22), a mais recente pesquisa Datafolha mostrou o crescimento de Marçal frente ao levantamento anterior. Ele subiu sete pontos em duas semanas, ultrapassou numericamente o atual prefeito e deixou Datena para trás.

Na intenção de voto estimulada, Boulos (23%) está empatado dentro da margem de erro com Marçal (21%), que está numericamente à frente de Nunes (19%), mas também com diferença dentro da margem.

Os eleitores classificados como comprometidos foram aqueles que 1) mencionaram espontaneamente sua opção de voto na pesquisa; 2) confirmaram o nome preferido quando apresentada lista de candidaturas; 3) disseram que seu candidato é o nome ideal e 4) estão altamente motivados para votar.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 11%, valor próximo ao de Nunes. Já Marina Helena (Novo) tem 9% e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), 3%.

Entre os que terminaram o ensino superior, o índice dos eleitores comprometidos é maior: 30%, à frente de quem tem ensino fundamental (11%) e médio (10%).

Já os distantes foram aqueles que 1) não mencionaram seu candidato na pergunta espontânea; 2) dizem escolhê-lo por falta de uma opção melhor e 3) não indicaram alta motivação para votar.

Nesse quesito, Nunes tem uma das maiores taxas (35%) e fica atrás apenas de Datena (40%). Na sequência aparece Tabata, com 28% de eleitores distantes. Os menores índices, neste caso, são de Boulos (13%) e Marçal (17%).

Além disso, segundo o Datafolha, o índice de eleitores distantes é proporcionalmente maior entre mulheres, chegando a 32%, do que entre homens, de 23%.

Também é mais alto entre os mais jovens: daqueles que têm de 16 a 24 anos, 39% são eleitores distantes, valor que fica em 23% entre quem tem de 35 a 44 anos.

No meio do caminho estão os eleitores inclinados, que são também a maioria: 55% no total. Este grupo é composto pelos entrevistados que não preencheram ao menos um dos quesitos para serem classificados como comprometidos.

Isso significa que eles 1) não responderam em quem pretendem votar na pergunta espontânea ou 2) dizem que sua escolha se dá por falta de opção ou 3) não se mostram motivados para a votação.

Foram classificados como inclinados 47% dos eleitores de Boulos e 60% dos eleitores de Marçal. Já entre os que dizem que irão votar em Nunes o percentual é de 55%. Dentre os eleitores de Tabata, eles são 61%, e os de Datena, 57%.

Os aliados de Boulos avaliam que a pesquisa Datafolha trouxe um revés para o campo rival, o de candidatos que disputam o espólio de Bolsonaro. O que seria positivo para o postulante apoiado por Lula (PT), cujo discurso explora a expressiva rejeição ao ex-presidente na cidade.

Além do crescimento de Marçal, o levantamento mostrou que o influenciador tem 62% de seus eleitores se declarando bolsonaristas, enquanto Nunes, indicado oficial de Jair Bolsonaro (PL) para o pleito, registra 38% do eleitorado afinado com a corrente.

Aliados de Nunes afirmaram acreditar que o prefeito pode recuperar terreno na direita, principalmente após a família Bolsonaro ter explicitado seu distanciamento em relação ao influenciador.

Tabata, por sua vez, tem como foco aumentar sua taxa de conhecimento entre o eleitorado e aumentou o tom nas redes sociais contra Marçal.