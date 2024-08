Candidatos disputam sem adversários em 43 cidades gaúchas após enchentes

Porto Alegre, São Paulo e Salvador

A menos de dois meses das eleições, os eleitores de Santa Tereza, município de 1.500 habitantes da serra gaúcha, têm preocupações que vão muito além da escolha do candidato a prefeito em outubro.

A cidade ganhou notoriedade quando uma ponte foi destruída pela correnteza durante uma transmissão ao vivo da prefeita Gisele Caumo (PP) em 30 de abril, um dos primeiros sinais da tragédia climática do Rio Grande do Sul.

"A gente não sente aquele clima de uma campanha eleitoral", afirma a prefeita, que concorre à reeleição e precisa de apenas um voto para confirmar a vitória em outubro —é a única candidata.

Ernani Forneck (União Brasil), Gisele Caumo (PP) e Gilson Becker (PSB) disputam eleição sem adversários em suas cidades - Ernani Forneck no Facebook; Gisele Caumo no Facebook; Gilson Becker no Instagam

Enfrentando um cenário adverso após enchentes devastarem cidades inteiras, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com mais municípios que terão apenas um candidato concorrendo ao cargo de prefeito em outubro. Ao todo, 43 cidades terão candidatura única no estado.

A situação se replica em 214 municípios do país, apontam dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O número é o dobro de 2020, quando 107 cidades tiveram apenas um nome inscrito para concorrer ao Executivo municipal.

A legislação eleitoral prevê que será eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os votos em branco e nulos. Dessa forma, em caso de candidaturas únicas, basta apenas um voto para que a vitória seja sacramentada.

Com foco na reconstrução da cidade, Santa Tereza terá um cenário distinto ao da acirrada eleição de 2020, quando Gisele Caumo foi eleita com uma diferença de apenas 19 votos para o segundo colocado. A campanha começou nesta sexta-feira (16), mas o clima eleitoral passa longe do cotidiano da cidade.

O MDB, principal partido de oposição em Santa Tereza, optou por lançar apenas candidatos a vereador, abrindo caminho para a reeleição da prefeita. A cidade enfrentou cinco fenômenos climáticos extremos desde setembro de 2023, com danos estimados em cerca de R$ 100 milhões.

A situação é semelhante em municípios atingidos pelas enchentes do rio Caí. As cidades de Harmonia, Tupandi, Feliz, Alto Feliz e São Pedro da Serra – todas na mesma região – também terão chapa única na disputa pelas prefeituras.

"Nem parece ter eleição, de tão tranquilo. As pessoas às vezes se surpreendem que a gente está fazendo visita, apesar de não precisar", afirma Ernani Forneck (União Brasil), prefeito de Harmonia (75 km de Porto Alegre) e candidato à reeleição.

Ele já havia sido candidato único na eleição de 2020 e vai concorrer mais uma vez sem adversários. Ao analisar o cenário na região, diz ver uma tendência de eleição "sem muita briga" nas cidades vizinhas.

A conciliação com opositores também foi o que viabilizou a aliança ampla de Gilson Becker (PSB), que disputa a reeleição em Vera Cruz, cidade de 26 mil habitantes e a maior do Rio Grande do Sul a ter chapa única.

Em 2020, foi eleito com 45% dos votos válidos em uma disputa com outros três candidatos e agora tem como aliados os antigos rivais do PL e PP.

Gilson conta que procurou a oposição logo após sua eleição e iniciou o mandato sem adversários no Legislativo. "Não quer dizer que a Câmara só diz amém, mas é a forma de estar dialogando, de estar construindo os projetos, já antes de ir à votação", afirma.

O segundo estado com maior número de candidaturas únicas é Minas Gerais, que terá essa situação em 41 das suas 853 cidades.

É o caso de Nova Era (a 140 km de Belo Horizonte), que em janeiro de 2022 foi inundada após as cheias no rio Piracicaba. O prefeito Txai Silva Costa (Rede), que havia enfrentado quatro adversários em 2020, agora caminha para uma reeleição tranquila.

É a primeira vez que a cidade terá só um candidato concorrendo à prefeitura, fato celebrado pelo prefeito em suas redes sociais: "Estou honrado em ser o primeiro candidato único a prefeito dos mais de 300 anos de história de Nova Era, sinal da aprovação massiva do nosso primeiro mandato".

Em São Paulo, são 26 cidades com um único candidato. A maior dela é Batatais, município paulista de 58,4 mil habitantes próximo a Ribeirão Preto. O prefeito Juninho Gaspar (PP) concorre à reeleição com o apoio de 12 partidos, incluindo o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mas Batatais é um ponto fora da curva. Uma em cada seis cidades com candidato único é de pequeno porte e possui menos de 5.000 eleitores.

Esse é o caso de Avaí, cidade com a maior porcentagem de população que se declara indígena em São Paulo. Na localidade do centro-oeste paulista, a prefeita Hellen Rodrigues (PSDB) concorre à reeleição sem adversários e segue os passos do pai, prefeito de 2005 a 2012.

Cidades entre 5.000 e 10 mil eleitores representam 26% de todos os municípios com apenas um candidato para a prefeitura local.

Entre elas está Ariranha, no interior de São Paulo, onde o único candidato é Dede Trovó (PSDB). Ele foi derrotado em 2020 em uma disputa com outros três candidatos e agora enfrenta as urnas sozinho.

Goiás terá 20 cidades com postulantes únicos às prefeituras, número que equivale 8% dos municípios do estado. Em oito delas, os candidatos são filiados ao União Brasil, partido do governador Ronaldo Caiado. Na sequência, aparece o Paraná, com 18 cidades.

Em Pernambuco, são duas cidades com um só candidato a prefeito. Entre elas está o município de Solidão, onde Mayco da Farmácia (PSB) faz uma campanha solitária e será o único nome disponível para os eleitores solidanenses.

De todos os 214 candidatos que concorrem sozinhos nesta eleição, 81% disputam a reeleição. Esses candidatos são, majoritariamente, masculinos (89%), brancos (74%), casados (72%) e com nível superior completo (57%). A maioria concorre pelo MDB (23%), seguido do PSD (16%) e PP (13%).

O prazo final para o registro de candidaturas terminou na última quinta-feira (15). A análise da Folha considera dados do TSE atualizados até as 19h30 da segunda-feira (19), com a adição na plataforma das inscrições feitas de forma presencial.