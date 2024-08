É enganoso post que usa foto de Ricardo Nunes e padre Lancellotti para alegar apoio à reeleição do prefeito

São Paulo

Post tira de contexto foto de Ricardo Nunes (MDB) com Júlio Lancellotti para afirmar que o padre apoia a reeleição do prefeito nas eleições municipais de São Paulo. A imagem, no entanto, foi originalmente publicada no Instagram de Lancellotti em 8 de janeiro deste ano e, na legenda, o sacerdote dizia que o encontro foi para discutir temas relacionados à população em situação de rua —informação que foi reafirmada por Lancellotti em contato para esta verificação.

A reunião, como verificado pelo Comprova, ocorreu no contexto de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) criada para investigar ONGs que atuam no centro de São Paulo. O vereador Rubinho Nunes (União), autor da proposta, declarou que Lancellotti seria um dos principais alvos da investigação.

Após o encontro, o padre concedeu uma entrevista à CNN Brasil e detalhou os temas discutidos com o prefeito, incluindo a CPI das ONGs. "O prefeito disse que pode prestar os esclarecimentos de que não sou de uma ONG, não recebo recursos, que isso é uma coisa de domínio público e que se a prefeitura for arguida nesse sentido, irá responder isso mesmo: ‘Nós não temos nenhum convênio com a Arquidiocese de São Paulo, nem com a Pastoral de Rua nem com nenhuma entidade que o padre Júlio faça parte’", afirmou.

A foto foi divulgada como se fosse recente, insinuando falsamente o apoio de Lancellotti à reeleição de Nunes. Como informado acima, em contato com a reportagem, o sacerdote esclareceu que a imagem é antiga, tirada antes do início da campanha eleitoral, e reafirmou que padres não manifestam apoio público a candidatos.

"É uma foto de um dia em que eu fui tratar com o prefeito questões ligadas à população em situação de rua. Não há apoio a nenhum candidato e os padres não podem manifestar apoio público a nenhum candidato, apenas levantar critérios", disse.

Padre Júlio Lancellotti distribui sabonetes na Paroquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo - Zanone Fraissat - 10.ago.2023/Folhapress

A assessoria de Nunes foi procurada, mas não retornou até a publicação deste texto.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

