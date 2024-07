Elon Musk não falou, em vídeo viral, que vai se candidatar à Presidência do Brasil

São Paulo

O empresário Elon Musk, presidente-executivo da Tesla e da SpaceX e dono da rede social X, não vai se candidatar à Presidência do Brasil em 2026. Um post viral espalha essa mentira a partir de um vídeo real do bilionário, mas com falsa dublagem.

A gravação original é da participação de Musk no World Government Summit em fevereiro de 2023, em Dubai. Ele fala sobre a compra do então Twitter (que passou a se chamar X), da regulamentação da inteligência artificial e outros temas. Já o post de desinformação traz ele dizendo ter recursos para se tornar presidente do Brasil e prometendo aumentar o salário mínimo para R$ 5.000 (que hoje é de R$ 1.412).

O empresário Elon Musk teve, mais uma vez, seu nome envolvido em post de desinformação - Gonzalo Fuentes - 16.jun.2023/Reuters

O mesmo vídeo já havia sido usado em outro caso de desinformação que viralizou em abril deste ano e foi verificado pela AFP. Naquela ocasião, a falsa dublagem trazia Musk referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes: "Ei, Alexandre. Você não consegue nem bloquear sinal de celular em presídio, mas acha que vai bloquear o X no Brasil?".

Nem se Musk, sul-africano naturalizado estadunidense, quisesse, poderia se candidatar à Presidência do Brasil, uma vez que a Constituição permite apenas que brasileiros natos o façam.

A mesma técnica —colocar uma dublagem mentirosa em um vídeo real— foi usada recentemente em um post de desinformação verificado pela Folha, envolvendo Donald Trump e Jair Bolsonaro.