Vídeo falso é usado para atribuir apoio do Comando Vermelho a Eduardo Paes

São Paulo

Publicação mente ao afirmar que vídeo de comício no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, é uma manifestação conjunta entre o CV (Comando Vermelho) e o PT para apoiar o candidato Eduardo Paes (PSD) à prefeitura da capital fluminense nas eleições deste ano.

As imagens mostram, na realidade, um comício da campanha do então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 12 de outubro de 2022 no Complexo do Alemão, durante as eleições daquele ano. O petista visitou a estrada do Itararé, onde ocorreu uma motociata em seu apoio. O comício de Lula foi amplamente divulgado pela mídia.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em evento no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 30.jun.2024/Folhapress

O vídeo original, como verificado pelo Comprova, está disponível no Canal Click 1, no YouTube, e tem melhor resolução do que a usada no vídeo investigado. Isso permite identificar que as bandeiras vermelhas carregam o nome de Lula e de Geraldo Alckmin (PSB), seu vice. Ao contrário do que diz a legenda do post, não são visualizadas bandeiras do Comando Vermelho. Além disso, é possível ouvir o áudio original da gravação. "Itararé tomado, todo mundo fazendo o L", diz o homem que grava as imagens.

O vídeo investigado diminuiu a resolução das imagens, uma estratégia comum dos desinformadores, e tem áudios sobrepostos. Primeiramente, uma mulher diz, em um dos áudios sobrepostos, que mora no Rio de Janeiro e o marido é policial. "Se esse verme vier mesmo, a gente vai ter que sair do Rio de Janeiro, porque é carta branca para a bandidagem (…) O narcotráfico vai mandar mais do que já manda já nesse país", diz.

Lula, então candidato a presidente, durante comício no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro; imagens, de 2022, foram usadas em conteúdos de desinformação - Eduardo Anizelli - 12.out.2022/Folhapress

Em seguida, a mulher cita Jair Bolsonaro (PL), dizendo que, "se ele não entrar, acabou tudo", o que faz uma referência às eleições federais e não municipais, diferentemente do que a legenda da publicação dá a entender.

Depois, em outro áudio inserido sobre o vídeo, um homem surge dizendo que foi obrigado a ir ao Complexo do Alemão porque o prefeito do Rio de Janeiro apoiou Lula. Ele diz ainda que está muito preocupado, pois o Lula "fechou" com o Comando Vermelho.

A reportagem não conseguiu identificar a origem de nenhum dos dois áudios. Conteúdos de desinformação ligando o PT ao crime organizado circulam pelo menos desde 2022.

Por que investigamos

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984. Sugestões e dúvidas relacionadas a conteúdos duvidosos também podem ser enviadas para a Folha pelo WhatsApp 11 99486-0293.

